Организаторы "Оскара" приняли заявку на участие фильма "Дылда" в борьбе за кинопремию

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Американская академия кинематографических искусств и наук приняла заявку на участие в борьбе за престижную премию "Оскар" фильма "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте академии.

"93 страны предоставили свои фильмы на рассмотрение для участия в борьбе в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" на 92-й церемонии вручения премии", - говорится в документе. В нем уточняется, что 16 декабря будет объявлен короткий список из 10 лент, которые претендуют на награду. Окончательные номинанты будут объявлены 13 января 2020 года.

Представители академии констатировали, что впервые на эту премию претендуют кинокартины, созданные в Гане, Нигерии и Узбекистане. Данная номинация в прошлые годы называлась "Лучший фильм на иностранном языке". Название было изменено ранее в этом году.

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2019 год состоится в воскресенье, 9 февраля 2020 года. Номинанты будут объявлены в Лос-Анджелесе.