Театр "Школа современной пьесы" вернул на сцену спектакль "Пришел мужчина к женщине"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Лирическая комедия Семена Злотникова "Пришел мужчина к женщине" в постановке режиссера, народного артиста РФ Иосифа Райхельгауза возвращается на сцену московского театра "Школа современной пьесы". Премьера возобновленного спектакля, роли в котором исполнят Мария Порошина и Алексей Гнилицкий, состоится во вторник, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Анастасия Шмарова.

"Пьеса Семена Злотникова, написанная им 30 лет назад и впервые поставленная в 1989 году Иосифом Райхельгаузом, стала началом жизни нового театра "Школа современной пьесы", со временем превратившегося в один из самых популярных сценических коллективов столицы", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что роли в том нашумевшем спектакле исполнили Любовь Полищук и Альберт Филозов. "К счастью, эта постановка увековечена в телевизионной версии", - отметила она.

Затем, по словам пресс-атташе, ушедшую из жизни Любовь Полищук сменила Ирина Алферова. Герои заметно повзрослели. И тогда появилась новая версия - с эффектными двухуровневыми декорациями Алексея Трегубова, танцами, современной лексикой и артистами другого поколения - Амалией Мордвиновой и Виктором Вержбицким.

А дальше - все новые мужчины стали приходить к новым женщинам. И однажды случилось так, что мужчиной стал Саид Багов, а женщиной - известная эпатажная балерина Анастасия Волочкова. Но этого эксперимента старая добрая пьеса не вынесла. После трех показов спектакль был закрыт.

"Прошло время. После скитаний по чужим площадкам (театр в 2013 году пережил пожар) "Школа современной пьесы" вернулась в свое историческое здание на Трубной площади. И стало ясно: без спектакля "Пришел мужчины к женщине" репертуар театра кажется неполным. Есть такие постановки, которые в судьбе театра играют ключевую роль", - уверена пресс-атташе.

И снова "Пришел мужчина к женщине"

Основатель и бессменный художественный руководитель "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз принял решение восстановить и вдохнуть новую жизнь в постановку, с которой начиналась история возглавляемого им театра.

"Я встретил актрису Марию Порошину, которая оказалась совершенно идеальной героиней пьесы, - поделился режиссер. - Когда мы начали репетировать, показалось, что время повернулось вспять: точность, профессионализм, органичность - все это напомнило мне репетиции с Любой Полищук".

По словам Райхельгауза, "новая версия будет отличаться от предыдущих". "Если раньше мы пытались дотянуть пьесу, ее реалии, атрибуты до сегодняшнего дня, то есть осовременивали текст, актуализировали некоторые детали быта героев, то сейчас я хочу добиться обратного эффекта - ощущения ретро", - пояснил свою концепцию режиссер.

"Да, это происходит не сегодня, а лет 40 назад, когда люди именно так разговаривали, когда они именно так чувствовали, когда так выстраивались их отношения, - продолжил он. - Есть ли в этом что-то ностальгическое? Вряд ли. Ведь когда мы сегодня смотрим "Иронию судьбы", то не воспринимаем этот фильм как тоску о прошлом. Но и актуализировать этот фильм нужды нет, потому что он - классика".

"Вот и "Пришел мужчина к женщине" - классика. Именно так мы собираемся его играть", - заявил худрук "Школы современной пьесы", добавив, что премьерные показы возобновленного спектакля пройдут 8 октября и 7 ноября на сцене "Эрмитаж".