СМИ: умер один из основателей рок-группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм

ТАСС, 8 октября. Один из основателей американской рок-группы Lynyrd Skynyrd, бас-гитарист Ларри Янструм ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте журнал Rolling Stone.

Причины смерти музыканта не уточняются. Уход из жизни басиста подтвердили в группе 38 Special, где он также играл.

Янструм родился в 1949 году в штате Пенсильвания. В 1964 году вместе с четырьмя другими музыкантами он основал рок-группу Lynyrd Skynyrd. Позже Янструм покинул коллектив, присоединившись к группе 38 Special, из которой ушел в 2014 году из-за травмы руки.