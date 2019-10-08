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Более 183 тыс. человек посетили Comic Con Russia и "Игромир" в Москве

В прошлом году общая посещаемость мероприятий составила более 170 тыс. человек

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Более 183 тыс. человек посетили шестой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и 14-ю международную выставку "Игромир", которые прошли с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо", сообщает во вторник пресс-служба мероприятий.

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"В этом году количество посетителей обоих мероприятий составило более 183 тыс. человек за четыре дня, а количество просмотров прямой трансляции события превысило 5 млн", - говорится в сообщении. В прошлом году общая посещаемость объединенного мероприятия составила более 170 тыс. человек.

Специальными гостями Comic Con Russia 2019 были актеры Мадс Миккельсен ("Ганнибал", "Звездные войны", "Затерянный во льдах") и Эндрю Скотт ("Шерлок", "Черное зеркало", "Дрянь"). В качестве приглашенного гостя Аллеи Авторов выступил создатель мультфильмов "Черный Плащ" и "Чип и Дейл" Тэд Стоунс. На выставку "Игромир" приехал японский геймдизайнер Хидео Кодзима, который представил игру Death Stranding.

Режиссер Федор Бондарчук и исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов представили фильм "Вторжение". Писатель Дмитрий Глуховский представил грядущие экранизации своих романов "Метро 2033" и "Текст" с Александром Петровым в главной роли, а фантаст Ник Перумов поделился подробностями о новой книге "Война ангелов. Великая пустота".

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На Comic Con Russia также были показаны новые проекты каналов ТВ-3, 2х2 и других. Режиссер Егор Баранов и актриса Лукерья Ильяшенко презентовали фантастический экшн "Аванпост", а актер Данила Козловский рассказал о своем новом режиссерском проекте "Карамора" об альтернативной истории России.

На 26 тыс. кв. м площади павильона №1 выставочного комплекса "Крокус Экспо" было построено 209 стендов. Новинки из мира кино, комиксов и игр представили более 200 компаний, в числе которых WDSSPR, UPI, "Двадцатый Век Фокс СНГ" и многие другие.

О фестивале и выставке

Comic Con Russia - масштабный фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, фантастики, аниме и манга.

"Игромир" - старейшая и крупнейшая в России международная выставка интерактивных развлечений: компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов, планшетов и других платформ.

Теги
РоссияБондарчук, Федор Сергеевич
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