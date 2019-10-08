Режиссером незавершенного спектакля Захарова в "Ленкоме" официально утверждена его дочь

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Режиссером спектакля "Капкан", работу над которым не успел завершить народный артист СССР, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров, официально утверждена его дочь, актриса Александра Захарова. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор театра Марк Варшавер.

"Я выпустил приказ о том, что режиссером спектакля "Капкан" станет Александра Захарова. Коллектив принял это решение с одобрением", - сказал Варшавер.

Он также сообщил, что во вторник состоялась первая репетиция спектакля. "Самое главное сейчас завершить эту работу, которую почти закончил сам Марк Анатольевич. Александра Захарова в курсе всего этого спектакля, потому что была вместе с отцом во время этой работы и играет главную роль в этой постановке", - добавил собеседник агентства.

Премьерные показы, как и было заявлено ранее, намечены на 2-3 декабря.

"Капкан" - вольная сценическая фантазия по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников. В постановке заняты более 30 артистов "Ленкома", в числе которых Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Антон Шагин и другие.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви". Художественный руководитель "Ленкома" умер 28 сентября 2019 года, он похоронен на Новодевичьем кладбище.