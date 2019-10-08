Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Владимир Панков поставит в "Ленкоме" мюзикл "Дон Кихот"

Работа над постановкой начнется в следующем сезоне

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Центр драматургии и режиссуры", основатель студии SounDrama Владимир Панков поставит в театре "Ленком" спектакль "Дон Кихот" в жанре мюзикла. Работа над постановкой начнется в следующем сезоне, сообщил во вторник ТАСС директор "Ленкома" Марк Варшавер.

"Мы ведем переговоры с разными режиссерами по поводу постановок в "Ленкоме". Из конкретных вариантов - Владимир Панков и мюзикл "Дон Кихот". Режиссер начнет работать над спектаклем ровно через год, в сентябре 2020 года. Планируется, что спектакль будет выпущен под занавес следующего сезона - в апреле-мае 2021 года", - сказал Варшавер.

По его словам, такие сроки работы связаны с тем, что у Панкова очень плотный график.

Собеседник агентства также сообщил, что 14 октября в Москву приедет болгарский режиссер Александр Морфов, с которым театр уже неоднократно сотрудничал. "В частности, его постановка "Пролетая над гнездом кукушки" имела большой успех. Мы будем вести переговоры о новых постановках режиссера в "Ленкоме", - добавил Варшавер.

Планируются и переговоры с главным режиссером Таллинского городского театра Эльмо Нюганеном. "Кроме, того Глеб Панфилов с Инной Чуриковой и другими актерами "Ленкома" планируют сделать новый спектакль", - сказал директор театра.

О Панкове

Владимир Панков окончил РИТИ-ГИТИС [мастерская Олега Кудряшова] по специальности актер музыкального театра.

Является художественным руководителем театра "Центр драматургии и режиссуры", основателем студии SounDrama, руководителем курса эстрадного факультета РИТИ-ГИТИС. Вице-президент Московской конфедерации театральных союзов, лауреат и номинант многочисленных премий, включая "Золотую Маску", многократный участник Международного театрального фестиваля им. Чехова и Эдинбургского международного фестиваля. Художественный руководитель режиссерско-композиторской лаборатории "Акустическая читка", а также хореографической лаборатории "Процесс. Сказка".

В SounDrama и ЦДР является режиссером постановок: "Док.тор", "Я, Пулеметчик", "Москва - открытый город. Переход", "Старый дом", "Кеды", "Однорукий из Спокана", "Мама", "Медведь".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Лучшие фильмы северокавказского фестиваля "Кунаки" покажут в разных странах
Мероприятие проходит при поддержке главы и правительства КБР, партнерами выступают Союз журналистов России, Союз кинематографистов РФ, министерство культуры КБР, Российский конгресс народов Кавказа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС