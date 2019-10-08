Владимир Панков поставит в "Ленкоме" мюзикл "Дон Кихот"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Центр драматургии и режиссуры", основатель студии SounDrama Владимир Панков поставит в театре "Ленком" спектакль "Дон Кихот" в жанре мюзикла. Работа над постановкой начнется в следующем сезоне, сообщил во вторник ТАСС директор "Ленкома" Марк Варшавер.

"Мы ведем переговоры с разными режиссерами по поводу постановок в "Ленкоме". Из конкретных вариантов - Владимир Панков и мюзикл "Дон Кихот". Режиссер начнет работать над спектаклем ровно через год, в сентябре 2020 года. Планируется, что спектакль будет выпущен под занавес следующего сезона - в апреле-мае 2021 года", - сказал Варшавер.

По его словам, такие сроки работы связаны с тем, что у Панкова очень плотный график.

Собеседник агентства также сообщил, что 14 октября в Москву приедет болгарский режиссер Александр Морфов, с которым театр уже неоднократно сотрудничал. "В частности, его постановка "Пролетая над гнездом кукушки" имела большой успех. Мы будем вести переговоры о новых постановках режиссера в "Ленкоме", - добавил Варшавер.

Планируются и переговоры с главным режиссером Таллинского городского театра Эльмо Нюганеном. "Кроме, того Глеб Панфилов с Инной Чуриковой и другими актерами "Ленкома" планируют сделать новый спектакль", - сказал директор театра.

О Панкове

Владимир Панков окончил РИТИ-ГИТИС [мастерская Олега Кудряшова] по специальности актер музыкального театра.

Является художественным руководителем театра "Центр драматургии и режиссуры", основателем студии SounDrama, руководителем курса эстрадного факультета РИТИ-ГИТИС. Вице-президент Московской конфедерации театральных союзов, лауреат и номинант многочисленных премий, включая "Золотую Маску", многократный участник Международного театрального фестиваля им. Чехова и Эдинбургского международного фестиваля. Художественный руководитель режиссерско-композиторской лаборатории "Акустическая читка", а также хореографической лаборатории "Процесс. Сказка".

В SounDrama и ЦДР является режиссером постановок: "Док.тор", "Я, Пулеметчик", "Москва - открытый город. Переход", "Старый дом", "Кеды", "Однорукий из Спокана", "Мама", "Медведь".