Лучшие фильмы северокавказского фестиваля "Кунаки" покажут в разных странах

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Организаторы северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения "Кунаки" проведут тур лучших фильмов-участников фестиваля за все 13 лет его существования по разным странам. Об этом сообщила на пресс-конференции во вторник президент фестиваля Элана Кусова.

"У нас возникла идея выбрать лучшие 10-15 фильмов за 13 лет существования фестиваля и совместно с нашими коллегами, партнерами прокатить их по кругу стран и городов. Это будет тур лучших избранных фильмов за эти годы", - сказала Кусова, не уточнив, в каких именно странах будут демонстрироваться фильмы. Она также отметила, что фильмы фестиваля можно посмотреть на местных каналах ТВ, в том субъекте, где фестиваль проходит. "У нас есть устная договоренность, если местное ТВ изъявит желание показывать в республике наши фильмы, по окончании фестиваля оставим и те самые, избранные фильмы на местном ТВ, если они возьмутся и покажут. Ранее, в тех регионах, в которых мы проводили фестивали - показывали", - добавила она.

Участники пресс-конференции затронули проблему популяризации документального кино, которое мало показывают на федеральных телеканалах. Для того чтобы изменить положение, нужно, "изменить государственную политику по отношению к документальному кино", - считает заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

"С 2012 по 2015 год на телеканале "Россия" показывали порядка трех линеек документального кино в неделю, потом изменилась политика, и опять стали показывать сериалы, вместо того, чтобы [продолжать] налаженное производство документальных фильмов. За это время мы произвели порядка 1 тыс. фильмов: судьбы, жизненные истории, научно-популярные фильмы, да просто интересные факты. Но сейчас на всех каналах ушло документальное кино, а мы же знаем, что зритель будет смотреть то, что ему показывают", - добавил Вишневецкий.

На конкурс 13 северокавказского фестиваля "Кунаки", который проходит в Нальчике с 5 октября (фестиваль каждый год проводится в разных регионах), из 368 заявок отобрано 56 работ из Сербии, Казахстана, Киргизии, Эстонии, Абхазии и многих российских регионов. Фестиваль продлится до 9 октября, в программе форума, кроме просмотров фильмов, - обширная экскурсионно-просветительская программа, круглые столы по проблематике киноискусства. В этом году фестиваль проводится на средства Фонда президентских грантов.

Мероприятие проходит при поддержке главы и правительства КБР, партнерами выступают Союз журналистов России, Союз кинематографистов РФ, министерство культуры КБР, Российский конгресс народов Кавказа.