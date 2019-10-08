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Выставка работ фотоконкурса "Русская цивилизация" откроется в ГУМ 15 октября

Посетители экспозиции смогут увидеть около 200 фотографий из разных уголков страны

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Открытие выставки работ международного фотоконкурса "Русская цивилизация" состоится в Главном универсальном магазине (ГУМ) в Москве 15 октября. Как сообщила во вторник пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), которое выступило организатором конкурса, посетители смогут увидеть порядка 200 фотографий из разных уголков России.

"В октябре в партнерстве с Главным универсальным магазином страны самые лучшие работы международного фотоконкурса "Русская цивилизация" будут представлены на большой выставке в самом сердце страны. Мы решили показать все самое лучшее и интересное за три года проведения фотоконкурса, всего около 200 работ, и признательны нашим партнерам за возможность сделать это на такой легендарной и всенародно любимой площадке", - приводятся в сообщении слова главы ФАДН Игоря Баринова.

Международный фотоконкурс проходил в июле-сентябре 2019 года по пяти номинациям: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Многонациональная Москва". Его участниками стали порядка 5 тыс. фотографов из 32 стран, которые поделились 19,5 тыс. снимков. Оценивало работы жюри, в состав которого вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, фотографы Максим Мармур, Антон Ланге, Сергей Черных и Алексей Зотов, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева, эксперт-урбанист Юлия Зубарик.

"В этом году самые интересные снимки конкурса можно будет увидеть в октябре - в парке "Этнографическая деревня Бибирево", в ноябре - в Гончаровском парке, а в декабре - в Лианозовском парке. Кроме того, в партнерстве с Россотрудничеством запланировано проведение выставок за рубежом", - отметили в пресс-службе.

Выставка в Главном универсальном магазине в Москве будет работать до 10 ноября, вход на нее свободный.

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