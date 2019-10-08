Кавказский фестиваль кино "Кунаки" будет сотрудничать с фестивалем кино тюркских стран

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Открытый северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет сотрудничать с Международным фестивалем кино тюркских стран и регионов, соответствующее соглашение подписано во вторник руководителями проектов Эланой Кусовой и Мендересом Демиром в ходе 13-го фестиваля "Кунаки", который в этом году проходит в Нальчике 5-9 октября, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"На сегодняшний день у нас уже подписано три соглашения: с международным фестивалем мусульманского кино Татарстана, с казахским международным фестивалем Айманова и с фестивалем фотографов и видеографов Северного Кавказа "Два крыла". Сегодня у нас уже четвертое соглашение, с турецким фестивалем. Это поможет нам расширить горизонт и обмениваться культурными мероприятиями уже на международной площадке", - сказала Кусова на церемонии подписания соглашения.

По словам гендиректора Международного фестиваля кино тюркских стран и регионов, председателя Союза газетных журналистов Турции Мендереса Демира, их форум объединяет 9 стран и 9 регионов мира. "Для нас честь работать вместе с северокавказским фестивалем, сотрудничать с ними. Этот 13-летний опыт, которым они обладают, весьма ценен и глубок, и мы тоже воспользуемся им. Мы формируем условия, возможности для работы представителей ментального кино тюркских стран и регионов", - добавил он.

На конкурс 13-го фестиваля "Кунаки" из 368 заявок отобрано 56 работ из Сербии, Казахстана, Киргизии, Эстонии, Абхазии и многих российских регионов. В программу форума, помимо просмотров фильмов, также входят обширная экскурсионно-просветительская программа и круглые столы по проблематике киноискусства.

В этом году фестиваль проводится на средства Фонда президентских грантов. Мероприятие поддерживают власти КБР, партнерами выступают Союз журналистов России, Союз кинематографистов РФ, Минкультуры КБР, Российский конгресс народов Кавказа.