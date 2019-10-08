Мастер-классы по буги-вуги, фанку, степу и другим танцам пройдут на фестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль социального танца пройдет в Петербурге с 18 по 20 октября, его гости смогут принять участие в мастер-классах по танцам, которые были популярны в разные годы XX века. Об этом рассказал президент фестиваля Иннокентий Волкоморов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Первый день мы отдаем дань именно социальным танцам - самым веселым, самым модным нынче ретро-танцам: буги-вуги, степ, линди-хоп и все, что вокруг них творится. Второй день мы приходим в 70-е годы, которые у нас не так хорошо известны: это будет стиль фанк, гоу-гоу, и прозвучит он в исполнении замечательного американского ансамбля, очень хороший интересный саксофонист Элайджа Джамал Балбед и его соул-ансамбль. Попутно будут идти мастер-классы, где все желающие могут научиться всем стилям, которые в нашем списке", - сказал он.

Завершит фестиваль гала-концерт, в ходе которого будет показана история танца XX века: от свинга, степа до хип-хопа и его проявлений.

По словам Волкоморова, социальные танцы - это те, которыми занимаются не для соревнований, а в качестве досуга и обмена эмоциями между партнерами. Он добавил также, что в этом году фестиваль впервые пройдет в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. "Впервые будет использована эта удивительная сцена - Театр эстрады им. А. Райкина, после реконструкции зал стал абсолютно уникальным, с высочайшими техническими возможностями, и эту трансформацию зала мы впервые опробуем <…> в полной мере", - сказал президент фестиваля.

В фестивале, который в этом году проводится в четвертый раз, примут участие танцоры и музыкальные коллективы из России, Литвы, Великобритании, США и других стран. Фестиваль проводится в Петербурге с 2014 года.