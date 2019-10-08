Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мастер-классы по буги-вуги, фанку, степу и другим танцам пройдут на фестивале в Петербурге

В международном фестивале социального танца примут участие танцоры и музыкальные коллективы из России, Литвы, Великобритании, США и других стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль социального танца пройдет в Петербурге с 18 по 20 октября, его гости смогут принять участие в мастер-классах по танцам, которые были популярны в разные годы XX века. Об этом рассказал президент фестиваля Иннокентий Волкоморов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Первый день мы отдаем дань именно социальным танцам - самым веселым, самым модным нынче ретро-танцам: буги-вуги, степ, линди-хоп и все, что вокруг них творится. Второй день мы приходим в 70-е годы, которые у нас не так хорошо известны: это будет стиль фанк, гоу-гоу, и прозвучит он в исполнении замечательного американского ансамбля, очень хороший интересный саксофонист Элайджа Джамал Балбед и его соул-ансамбль. Попутно будут идти мастер-классы, где все желающие могут научиться всем стилям, которые в нашем списке", - сказал он.

Завершит фестиваль гала-концерт, в ходе которого будет показана история танца XX века: от свинга, степа до хип-хопа и его проявлений.

По словам Волкоморова, социальные танцы - это те, которыми занимаются не для соревнований, а в качестве досуга и обмена эмоциями между партнерами. Он добавил также, что в этом году фестиваль впервые пройдет в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. "Впервые будет использована эта удивительная сцена - Театр эстрады им. А. Райкина, после реконструкции зал стал абсолютно уникальным, с высочайшими техническими возможностями, и эту трансформацию зала мы впервые опробуем <…> в полной мере", - сказал президент фестиваля.

В фестивале, который в этом году проводится в четвертый раз, примут участие танцоры и музыкальные коллективы из России, Литвы, Великобритании, США и других стран. Фестиваль проводится в Петербурге с 2014 года.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Актеры ТЮЗ Ингушетии покажут на гастролях в Кирове сказку ингушского классика
Гастроли в Кирове пройдут с 17 по 19 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС