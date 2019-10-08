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Французские ученые начали исследования древних икон Софийского собора в Новгороде

Они оценят состояние и степень сохранности памятников искусства

ТАСС, 8 октября. Сотрудники мобильной лаборатории из Франции начали исследования новгородских настенных росписей и берестяных грамот, а также трех икон самого древнего православного храма России - Новгородского кафедрального Софийского собора. Эта работа поможет оценить состояние и степень сохранности памятников искусства, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"С 8 по 11 октября в Великом Новгороде будет работать мобильная исследовательская лаборатория исторических памятников (Франция). Будут проведены неразрушающие исследования надписей на храмовой иконе "София Премудрость Божия" XV века, иконе "Спас на престоле" 1362 года и иконе "Троица" начала XVI века", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, исследования позволят определить состав строительных растворов и красочных слоев, а также оценить состояние сохранности памятников без взятия проб. "В частности, будут использоваться такие технологии, как термография, рентгенофлуоресцентный анализ, ИК-спектроскопия, оптико-когерентная томография", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Новгородском музее-заповеднике, исследования с помощью такого оборудования выполняются в регионе впервые. Кроме исследования икон Софийского собора французские ученые изучат фрагменты фресок из коллекций, полученных при раскопках храма Благовещения на Городище и Георгиевского собора Юрьева монастыря.

Работы французских исследователей в Великом Новгороде инициированы Российской академией наук в рамках долгосрочного российско-французского научного сотрудничества по изучению культурного наследия. Ученые работают в регионе в рамках международного практикума "Инновационные технологии исследования произведений искусства и памятников культурного наследия", который проводится Центром исследований и реставрации музеев Франции, Фондом наук и культурного наследия, Институтом археологии РАН на базе Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Теги
РоссияНовгородская область
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