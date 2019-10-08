Закрытие Года театра может пройти на культурном форуме в Петербурге

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Церемония закрытия Года театра может пройти в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщил во вторник на заседании оргкомитета форума в Доме правительства замминистра культуры РФ Павел Степанов.

"Будет целый набор специальных мероприятий - дискуссий, круглых столов в рамках секций, связанных с Годом театра. Предполагается, что мы будем закрывать Год театра или начнем закрытие Года театра на петербургском форуме", - сказал он.

Степанов добавил, что в Главном штабе Эрмитажа запланировано пленарное заседание, посвященное закрытию ключевых мероприятий Года театра - Театральной олимпиады, Театрального марафона и других.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. ТАСС - официальный информационный партнер Года театра в России.