Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Год театра в России

Закрытие Года театра может пройти на культурном форуме в Петербурге

В Главном штабе Эрмитажа также запланировано пленарное заседание, посвященное закрытию Театральной олимпиады, Театрального марафона и других мероприятий

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Церемония закрытия Года театра может пройти в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщил во вторник на заседании оргкомитета форума в Доме правительства замминистра культуры РФ Павел Степанов.

"Будет целый набор специальных мероприятий - дискуссий, круглых столов в рамках секций, связанных с Годом театра. Предполагается, что мы будем закрывать Год театра или начнем закрытие Года театра на петербургском форуме", - сказал он.

Степанов добавил, что в Главном штабе Эрмитажа запланировано пленарное заседание, посвященное закрытию ключевых мероприятий Года театра - Театральной олимпиады, Театрального марафона и других.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. ТАСС - официальный информационный партнер Года театра в России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургГод театра в России
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Актеры ТЮЗ Ингушетии покажут на гастролях в Кирове сказку ингушского классика
Гастроли в Кирове пройдут с 17 по 19 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС