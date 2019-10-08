Минкультуры одобрило заявку Карелии на строительство Финно-угорского концертного комплекса

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 октября. /ТАСС/. Министерство культуры России согласовало заявку Карелии на строительство Финно-угорского конгрессного концертно-выставочного комплекса на 1,2 тыс. мест в Петрозаводске. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

"В Министерстве культуры РФ согласовали строительство большого концертно-выставочного комплекса на базе Александровского завода с сохранением исторических фасадов", - рассказала собеседница агентства.

Самую большую концертно-выставочную площадку в Карелии власти намерены построить на территории бывшего Александровского завода, восстановив один из сохранившихся цехов предприятия. В настоящее время в регионе нет площадки, способной вместить такое количество зрителей. Самая большая находится в Музыкальном театре Карелии, зал которого рассчитан на 600 мест. По словам заместителя министра культуры республики Варвары Лебедевой, министерству уже приходилось отказываться от крупных выставок и проектов только по причине отсутствия подходящего места для их проведения. Так, несколько лет назад региону пришлось отказаться от масштабной выставки Российского военно-исторического общества "Война и мир" только потому, что не было ни одного помещения, способного разместить в себе все экспонаты.

"В следующем году в Петрозаводске пройдет 25-й юбилейный Библиоконгресс, к нам приезжает вся Россия. Заявлено уже 1,5 тыс. участников. Конечно, я понимаю, где мы будем его проводить, но такая площадка нам бы во многом облегчила этот выбор", - сказала Лебедева.

В обосновании строительства зала министерство культуры Карелии также отметило, что появление комплекса даст запуск многим проектам сотрудничества между Россией и Северной Европой, позволит проводить мероприятия в рамках международных соглашений с Евросоюзом. "Развитая гостиничная инфраструктура, транспортная доступность, широкая известность Карелии как туристского региона делает нашу территорию прекрасной площадкой для реализации такого рода проектов с минимальными рисками", сказали в республиканском министерстве.

Центры культурного развития

Проект Финно-угорского концертного комплекса войдет в разрабатываемую стратегию социально-экономического развития, которую в Карелии формируют совместно с правительством России. В этот же документ должны войти две заявки на строительство в Петрозаводске и Кондопоге двух Центров культурного развития - современных домов культуры. Они также получили поддержку со стороны федерального ведомства.

"Это позволит нам выполнить показатели национального проекта тоже. Я не могу сказать, что увеличение посещаемости на 15 процентов - это такая простая задача для Республики Карелия с отрицательной динамикой демографии", - отметила Лебедева.

Александровский пушечный завод был построен в XVIII веке на реке Лососинка для снабжения оружием флота и крепостной артиллерии России. Строительство завода стало началом развития Петровкой слободы, из которой вырос Петрозаводск, получивший статус города в 1777 году по указу Екатерины II. В советское время завод переформатировали, и предприятие получило новую жизнь под именем Онежского тракторного завода (ОТЗ). Затем ОТЗ был признан банкротом, в настоящее время предприятие выкупил белорусский холдинг "Амкодор", производственные мощности которого разместились вдали от первой исторической площадки предприятия.