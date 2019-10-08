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Юлиана Слащева на пять лет избрана гендиректором киностудии М. Горького

Ранее по решению совета директоров киностудии Слащева была назначена врио гендиректора

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Председатель киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева избрана генеральным директором Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Росимущества.

"Юлиана Слащева избрана генеральным директором АО "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" сроком на пять лет", - отметили в пресс-службе.

Ранее, напомнили в Росимуществе, по решению совета директоров киностудии Юлиана Слащева была назначена врио гендиректора. "Комиссия по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ с учетом позиции Минкультуры России рассмотрела и одобрила ее кандидатуру", - добавили в пресс-службе.

Юлиана Слащева возглавляла "СТС-Медиа", в феврале 2017 года была назначена председателем правления киностудии "Союзмультфильм". Как стало известно 13 сентября 2019 года, глава киностудии М. Горького Сергей Зернов, находящийся на этом посту с декабря 2010 года, подал заявление об уходе.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За 100 лет здесь было создано более 1 тыс. фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.

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