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Выставка работ испанского скульптора Берругете впервые открывается за рубежом

Работы будут представлены в Вашингтоне
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Описание
© Дмитрий Кирсанов/ТАСС
© Дмитрий Кирсанов/ТАСС
© Дмитрий Кирсанов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Выставка работ испанского скульптора и живописца эпохи Возрождения Алонсо Берругете впервые открывается за пределами Пиренейского полуострова - в Вашингтоне.

Проводит ее Национальная художественная галерея США при поддержке посольства Испании в Вашингтоне и ряда европейских и американских музеев и частных коллекционеров. Планируется, что выставка откроется для публики 13 октября и проработает в американской столице до 17 февраля будущего года. Во вторник при участии посла Испании в США Сантьяго Кабанаса состоялся пресс-показ экспозиции.

Выступая перед журналистами, директор галереи Кейуин Фелдмэн подчеркнула, что она и ее коллеги считают "огромной честью" представить "первую за пределами Испании выставку мастера, считающегося иконой в испанской культуре". "Давно имеющий репутацию наиболее выдающегося скульптора испанского Ренессанса Берругете известен практически любому в Испании. В Мадриде даже есть район, который носит его имя. Однако <...> большинство американцев, включая поклонников искусства, возможно, и не слышали о Берругете", - сказала Фелдмэн. Она пояснила, что познакомиться с творчеством Берругете можно практически только в его родной Испании. Новая выставка позволяет хоть отчасти переломить эту ситуацию, отметила руководитель галереи.

Кабанас в свою очередь выразил признательность американским специалистам за активное участие в организации выставки. По словам посла, она позволит посетителям Национальной художественной галереи в Вашингтоне получить представление о "золотом веке" искусства Испании, охватывавшем "литературу, <...> музыку, скульптуру". Дипломат назвал Берругете "великим мастером" искусства Испании.

На подготовку нынешней выставки ушло три года. Экспозиция включает в общей сложности порядка 45 скульптур, картин и рисунков. Из Вашингтона ее перевезут в Музей имени Медоуза в Далласе (штат Техас), где она проработает с 29 марта по 26 июля 2020 года. Кабанас признал, что в организации выставки были и определенные сложности, которые удалось успешно преодолеть. В краткой беседе с корр. ТАСС он пояснил, что имел в виду различного рода технические трудности, прежде всего получение разрешений на временный вывоз из Испании ряда произведений мастера.

Берругете, появившийся на свет примерно в 1488 году и скончавшийся в 1561-м, сравнительно малоизвестен за рубежом, но весьма почитаем в Испании. В возрасте примерно 17 лет он уехал в Италию, где пробыл до 1518 года, познакомившись в том числе с гением итальянского Ренессанса - Микеланджело. Куратор выставки Клод Дикерсон охарактеризовал Берругете как "новатора в искусстве". Берругете вобрал все достижения итальянского Возрождения, но "создал искусство, которое было безошибочно испанским", сказал этот эксперт.

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