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Выставка "Слова и вещи" открывается в Российской академии художеств

Она рассказывает об условиях труда женщин-художников и проблематике социального взаимодействия в сфере искусства

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выставка "Слова и вещи", исследующая условия труда женщин-художников и проблематику социального взаимодействия в сфере искусства, пройдет в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Москве с 9 октября по 10 ноября. В экспозиции представлено около 100 произведений, сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ.

"Слова и вещи" - это выставка, предлагающая начать сложный и во многом очень противоречивый разговор о месте и статусе женщин разных поколений, чья профессиональная деятельность и биография тем или иным образом связанны с Российской академией художеств", - сказали в пресс-службе.

Выставка состоит из трех частей. Основу экспозиции составляют около 100 произведений - живопись, графика, скульптура, объекты и инсталляции, созданные восемью участницами проекта. Лика Церетели, Нина Любавина, Елена Суровцева, Нонна Горюнова, Дарья Коновалова-Инфанте, Наталья Ситникова, Мария Александрова, Наталья Баранова представляют разные поколения художников и работают в разных направлениях.

Работы, представленные на выставке, будут сопровождаться выдержками из интервью, которые были записаны участниками проекта на этапе подготовки и формирования экспозиции. Эти интервью проясняют мнения участниц по вопросам труда в области искусства и статуса женщины-художника.

"Таким образом, пространство выставки выступает своего рода публичным местом для высказывания, где вещи - произведения, созданные женщинами, - опосредуются словами - прямой речью авторов, их личной памятью и историей, частными художественными стратегиями и перспективой общественного преобразования", - пояснили в Академии художеств.

Третий элемент, дополняющий экспозицию, представляет собой компьютерную инсталляцию "Интервью: переоснащение" - видео-хронику работы программы TextAnalyst, анализирующей расшифровки интервью с авторами работ. Как поясняют создатели выставки, программа производит семантический анализ текста, автоматически выявляя структуру в виде сети иерархии тем и подтем.

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