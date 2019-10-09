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Фестиваль "Хроники исчезающих деревень" открылся в Бурятии в рамках Года театра в России

Артисты народных и любительских театров из небольших сел в течение четырех дней покажут покажут спектакли-вербатимы, а также расскажут об истории своих населенных пунктов

УЛАН-УДЭ, 9 октября. /ТАСС/. Народные и любительские театры из 11 деревень Бурятии и с острова Ольхон Иркутской области участвуют в фестивале "Хроники исчезающих деревень", который открылся в Улан-Удэ в среду. Об этом ТАСС сообщила директор республиканского центра народного творчества Жаргалма Архинчеева.

"В рамках Года театра в России на средства государственного гранта в 2 млн рублей в Бурятии реализуется проект "Хроники исчезающих деревень". Это совершенно новый для нас формат, мы собрали артистов народных и любительских театров из разных небольших сел, в течение четырех дней, с 9 по 12 октября, они показывают свое творчество - спектакли-вербатимы (театральное представление, моноспектакли), рассказывают об истории своих населенных пунктов, о том, кто и чем там живет сейчас, о мифах и легендах глубинки", - сказала Архинчеева.

Подготовительная работа началась еще в июле 2019 года, автор идеи - бурятский режиссер Олег Юмов. "Летом наша экспедиция объехала много деревень, в том числе те, что есть на Ольхоне. Были отобраны 11 - Ягодное, Ранжурово, Тангуты, Тазы и другие - артисты народных театров этих деревень участвуют в фестивале, - сказал Юмов. - Кроме того, в ходе экспедиций снимались документальные фильмы об этих селах, их жителях, они тоже будут демонстрироваться на фестивале в Улан-Удэ, как и фотографии, на которых запечатлен быт, особенности деревенской жизни, культура бурят, старообрядцев, эвенков".

Специально для постановок народных театров из сел привезен реквизит. На площадке бизнес-инкубатора, где проходит мероприятие, даже специально построили печь. 12 октября на сцене Бурятского театра драмы им. Х.Н. Намсараева пройдет закрытие фестиваля - зрители увидят лучшие моменты, фрагменты спектаклей, состоится церемония награждения участников. "Проект позволил нам также вывезти на гастроли по селам Бурятии студентов бурятской группы Щукинского училища и Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, это было большое событие как для молодежи, так и для стариков, которые живут в деревнях", - добавила Архинчеева.

В Минкультуры Бурятии сообщили ТАСС, что в регионе в народных театрах заняты около 3 тыс. человек, в основном это жители сел. Всего в республике насчитывается 35 народных театров и 358 любительских коллективов, небольших кружков, студий театрального направления. "Несмотря на минорное, грустное название "Хроники исчезающих деревень", это светлая ода селу, деревне, месту откуда все мы родом", - отметили в Минкультуры республики.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия, единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. По данным Минкультуры РФ, в Год театра в субъектах РФ проходят порядка 2,6 тыс. мероприятий, в них участвуют 600 учреждений культуры. По предварительным оценкам, по итогам года мероприятия посетят около 1,5 млн человек.

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РоссияБурятия
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