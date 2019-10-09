Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фильм якутского режиссера выходит в международный прокат 10 октября

В фильме "Надо мною солнце не садится" поднимается тема взаимоотношений и взаимопонимания совершенно разных поколений

ТАСС, 9 октября. Якутский фильм "Надо мною солнце не садится" выходит в международный прокат 10 октября, сообщила журналистам пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Мировая премьера фильма "Надо мною солнце не садится" состоялась на Московском международном кинофестивале с 18 по 25 апреля. Через две недели фильм вышел на широкие экраны в Якутии, став рекордсменом по сроку проката в республике - на большом экране здесь его демонстрировали около четырех месяцев.

"C 10 октября в Казахстане, а с 11 октября в Кыргызстане начнется прокат якутского фильма "Надо мною солнце не садится" <...> режиссера Любови Борисовой, производство "САХАФИЛЬМ", обладателя приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в Министерстве культуры Якутии, показ фильма в Казахстане в разных городах будет идти в течение двух недель. В Киргизии состоится ограниченный прокат всего в одном городе - Бишкеке, в кинотеатре "Манас". В фильме поднимается тема взаимоотношений и взаимопонимания совершенно разных поколений, а также тема любви к жизни и неравнодушия к тем, кто живет рядом.

Задача - закрепить успех

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия), кино, которое снимается в Якутии, разножанровое - комедия, ужасы, исторические и социальные драмы, но все фильмы объединяет глубокая связь человека и природы. Якутское кино находит поддержку не только у зрителей, но и у руководства республики.

Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с целевым видением до 2050 года определено становление Якутии одним из лидеров производства уникальных произведений кинематографии, продвижение местных кинофильмов на всероссийском и международном уровне. По поручению главы Якутии Айсена Николаева определены ключевые направления развития якутского кинематографа, по которым будет оказываться финансовая поддержка: авторское, фестивальное кино, детские и анимационные фильмы, экранизация произведений якутских классиков.

"Якутское кино состоялось, а его феномен известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Наша задача - развить и закрепить успех наших кинематографистов. Учитывая, что рынок киноиндустрии крайне конкурентный, высокотехнологичный и непростой. <...> Чтобы занять в нем свое место под солнцем, нам необходимо приложить больше усилий. Причем не только финансовых, но и интеллектуальных, организационных", - цитируются в сообщении слова Николаева.

Якутия является лидером по производству кинофильмов среди субъектов Российской Федерации, после Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем в республике выпускается по восемь-десять картин в год, средний бюджет составляет от 1,5 до 3 млн рублей. С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов.

В республике 48 кинозалов, из них 12 открыты "Якутской республиканской киносетью" по федеральной программе "Фонда кино". В 2019 году по этой программе на открытие кинозалов выделено 20 млн руб.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
Фестиваль "Хроники исчезающих деревень" открылся в Бурятии в рамках Года театра в России
Артисты народных и любительских театров из небольших сел в течение четырех дней покажут покажут спектакли-вербатимы, а также расскажут об истории своих населенных пунктов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС