Фильм якутского режиссера выходит в международный прокат 10 октября

ТАСС, 9 октября. Якутский фильм "Надо мною солнце не садится" выходит в международный прокат 10 октября, сообщила журналистам пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Мировая премьера фильма "Надо мною солнце не садится" состоялась на Московском международном кинофестивале с 18 по 25 апреля. Через две недели фильм вышел на широкие экраны в Якутии, став рекордсменом по сроку проката в республике - на большом экране здесь его демонстрировали около четырех месяцев.

"C 10 октября в Казахстане, а с 11 октября в Кыргызстане начнется прокат якутского фильма "Надо мною солнце не садится" <...> режиссера Любови Борисовой, производство "САХАФИЛЬМ", обладателя приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в Министерстве культуры Якутии, показ фильма в Казахстане в разных городах будет идти в течение двух недель. В Киргизии состоится ограниченный прокат всего в одном городе - Бишкеке, в кинотеатре "Манас". В фильме поднимается тема взаимоотношений и взаимопонимания совершенно разных поколений, а также тема любви к жизни и неравнодушия к тем, кто живет рядом.

Задача - закрепить успех

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия), кино, которое снимается в Якутии, разножанровое - комедия, ужасы, исторические и социальные драмы, но все фильмы объединяет глубокая связь человека и природы. Якутское кино находит поддержку не только у зрителей, но и у руководства республики.

Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с целевым видением до 2050 года определено становление Якутии одним из лидеров производства уникальных произведений кинематографии, продвижение местных кинофильмов на всероссийском и международном уровне. По поручению главы Якутии Айсена Николаева определены ключевые направления развития якутского кинематографа, по которым будет оказываться финансовая поддержка: авторское, фестивальное кино, детские и анимационные фильмы, экранизация произведений якутских классиков.

"Якутское кино состоялось, а его феномен известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Наша задача - развить и закрепить успех наших кинематографистов. Учитывая, что рынок киноиндустрии крайне конкурентный, высокотехнологичный и непростой. <...> Чтобы занять в нем свое место под солнцем, нам необходимо приложить больше усилий. Причем не только финансовых, но и интеллектуальных, организационных", - цитируются в сообщении слова Николаева.

Якутия является лидером по производству кинофильмов среди субъектов Российской Федерации, после Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем в республике выпускается по восемь-десять картин в год, средний бюджет составляет от 1,5 до 3 млн рублей. С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов.

В республике 48 кинозалов, из них 12 открыты "Якутской республиканской киносетью" по федеральной программе "Фонда кино". В 2019 году по этой программе на открытие кинозалов выделено 20 млн руб.