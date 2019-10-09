Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: проект "Добровидение" сближает людей разных национальностей и культур

Премьер-министр подчеркнул, что за несколько лет фестиваль стал значимым событием в культурной жизни России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям IV Международного фестиваля народной песни "Добровидение", который проходит в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"За несколько лет фестиваль стал значимым событием в культурной жизни нашей страны. <...> Важно, что такие проекты, как "Добровидение", не просто помогают этнической музыке зазвучать в полную силу, но и сближают людей разных национальностей и культур, дают им возможность лучше узнать друг друга", - говорится в послании премьера.

По словам Медведева, благодаря ярким выступлениям артистов на фестивале гости смогут оценить богатство живого и образного народного искусства и насладиться его красотой.

IV Международный фестиваль народной песни "Добровидение" пройдет 9-10 октября в Санкт-Петербурге. Церемония открытия состоится в первый день в Российском этнографическом музее, 10 октября пройдут выступления академических и народных хоров, вокальных ансамблей и групп на "Сибур Арене".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
"Союзмультфильм" впервые за свою историю представил единый логотип и собственный шрифт
При разработке учитывали элементы шрифта из мультфильма "Ну, погоди!"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС