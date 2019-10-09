Медведев: проект "Добровидение" сближает людей разных национальностей и культур

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям IV Международного фестиваля народной песни "Добровидение", который проходит в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"За несколько лет фестиваль стал значимым событием в культурной жизни нашей страны. <...> Важно, что такие проекты, как "Добровидение", не просто помогают этнической музыке зазвучать в полную силу, но и сближают людей разных национальностей и культур, дают им возможность лучше узнать друг друга", - говорится в послании премьера.

По словам Медведева, благодаря ярким выступлениям артистов на фестивале гости смогут оценить богатство живого и образного народного искусства и насладиться его красотой.

IV Международный фестиваль народной песни "Добровидение" пройдет 9-10 октября в Санкт-Петербурге. Церемония открытия состоится в первый день в Российском этнографическом музее, 10 октября пройдут выступления академических и народных хоров, вокальных ансамблей и групп на "Сибур Арене".