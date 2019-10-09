Мультимедийный парк "Союзмультфильма" планируют открыть на ВДНХ к лету 2020 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый мультимедийный парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов "Союзмультфильма", планируют открыть на ВДНХ к лету 2020 года. Об этом в среду сообщила на пресс-конференции председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Во вторник "Союзмультфильм" представил новый фирменный стиль, основой бренд-платформы которого стала идея о мультфильме как пространстве для обмена культурой и ценностями между ребенком и взрослым. По словам Слащевой, новый стиль будет мягким, дружелюбным и объединяющим семью.

"В этой же стилистике будет оформлен наш новый проект закрытого мультимедийного парка на ВДНХ. Сегодня идет реконструкция павильона №7, которая заканчивается в конце года. Мы заходим туда как "Союзмультфильм" уже на тематизацию крытого парка, и это будет первый мультимедийный настоящий парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов киностудии, пообщаться интерактивно с персонажами. Мы думаем, что и для детей, и для взрослых, это будет очень большой центр притяжения. Планируем открыть его к лету следующего года", - сказала она.

Студия также обновила сайт и разработала стикеры для социальных сетей в стилистике нового бренда.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.