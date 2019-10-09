Слащева начнет работу на Киностудии имени Горького с первой за 19 лет инвентаризации

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Юлиана Слащева, которая во вторник была избрана генеральным директором Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького сроком на пять лет, начнет свою работу в этой должности с инвентаризации. Об этом она сообщила журналистам в среду.

"Начну я с финансового и юридического аудита, с инвентаризации, потому что ничего не было инвентаризировано. Например, студия является самым большим обладателем кинокостюмов после "Мосфильма", инвентаризация была последняя 19 лет назад", - сказала она.

На вопрос ТАСС о возможных совместных планах с киностудией "Союзмультфильм", председателем правления которой она является, Слащева сказала, что "интеграция пока невозможна". "Но я верю в возможности творческой интеграции, потому что уже собрана большая хорошая команда на студии "Союзмультфильм", - добавила она.

О Киностудии имени Горького и "Союзмультфильме"

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За 100 лет здесь было создано более 1 тыс. фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни Пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.