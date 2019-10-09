Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первые в Индии памятники Николаю Рериху и его жене открылись в долине Кулу

НАГГАР (ИНДИЯ), 9 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Бюсты выдающегося русского художника и философа Николая Рериха и его супруги Елены Рерих были открыты в среду в доме-музее Рерихов в гималайской долине Кулу - в 145 годовщину со дня рождения художника. Как сообщила ТАСС российский куратор Международного мемориального треста Рерихов и сотрудник Международного центра Рерихов Лариса Сургина, эти два бюста стали первыми памятниками Николаю и Елене Рерих в Индии.

"Автором этих бюстов стал известный скульптор Алексей Леонов. Он тонко чувствует духовную составляющую тех людей, скульптурные портреты которых он делает. В основу этих бюстов легли прижизненные фотографии Николая Константиновича и Елены Ивановны", - сказала Сургина.

Она отметила, что текущий год стал юбилейным для семьи Рерихов. Основатель династии Николай Рерих родился в Петербурге 27 сентября 1874 года - 9 октября по новому стилю. Именно в этот день и был открыт памятник. Но в этом году 140 лет исполнилось Елене Рерих и 115 лет их сыну, тоже известному художнику Святославу Рериху.

"Удивительно, что до сих пор в Индии не было памятников Николаю Рериху, хотя хорошо известна его роль и роль его семьи в развитии отношения между народами наших стран. Но всему свое время и теперь эти памятники установлены именно здесь - в имении Рерихов в индийской долине Кулу, в городе Наггар, прямо напротив дома, где они жили", - добавила Сургина.

Как в свою очередь отметил представитель музейного департамента индийского штата Химачал-Прадеш, в котором расположена долина Кулу, и куратор государственного музея в Шимле (столице штата) Хари Чаухан, правительство штата с удовлетворением отмечает, что первый памятник этой семье в Индии появился именно у них.

"Жители штата Химачал-Прадеш гордятся тем, что здесь, где жила семья этого знаменитого художника и историка Николая Рериха, впервые в Индии открылись памятники Николаю Рериху и Елене Рерих, его супруге. Это свидетельство того, что в Индии помнят его роль и его работу", - указал чиновник.

Связь народов двух стран

На церемонии открытия собрались жители Наггара, поклонники творчества и идей Рерихов из Индии, России, Эстонии, Белоруссии, других стран, а также дипломаты, журналисты, представители министерства культуры штата и местной администрации.

"Открытие памятника сопряжено с массой согласований. Но это удалось сделать. Рерих и для россиян, и для индийцев - это имя, которое через многие, многие годы связывает наши страны и наши культуры", - сказал ТАСС руководитель группы культуры посольства России в Индии Михаил Ктиторов.

Николай Рерих, основатель известной династии художников, ученых и мыслителей, чья деятельность связана с Индией, написал почти 7 тысяч картин, многие из них сегодня выставлены в музеях и галереях по всему миру. Николай Рерих также стал автором около 30 литературных трудов, в том числе "Алтай - Гималаи: путевой дневник", "Восток-Запад" и "Сердце Азии". Он также выступил автором международного договора (пакта Рериха) о защите культурного наследия.

Его супруга, Елена Рерих известна как создатель философской системы "Живая этика". Их сын Юрий стал выдающимся исследователем Средней Азии, автором тибетско-англо-русско-санскритского словаря, монографии по истории Средней Азии. Второй сын Святослав прославился как художник и общественный деятель, он был удостоен одной из высших наград Индии Падма Бхушан (орден Лотоса).

Теги
ИндияРоссия
Реклама на ТАСС
"Союзмультфильм" впервые за свою историю представил единый логотип и собственный шрифт
При разработке учитывали элементы шрифта из мультфильма "Ну, погоди!"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС