Первые в Индии памятники Николаю Рериху и его жене открылись в долине Кулу

НАГГАР (ИНДИЯ), 9 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Бюсты выдающегося русского художника и философа Николая Рериха и его супруги Елены Рерих были открыты в среду в доме-музее Рерихов в гималайской долине Кулу - в 145 годовщину со дня рождения художника. Как сообщила ТАСС российский куратор Международного мемориального треста Рерихов и сотрудник Международного центра Рерихов Лариса Сургина, эти два бюста стали первыми памятниками Николаю и Елене Рерих в Индии.

"Автором этих бюстов стал известный скульптор Алексей Леонов. Он тонко чувствует духовную составляющую тех людей, скульптурные портреты которых он делает. В основу этих бюстов легли прижизненные фотографии Николая Константиновича и Елены Ивановны", - сказала Сургина.

Она отметила, что текущий год стал юбилейным для семьи Рерихов. Основатель династии Николай Рерих родился в Петербурге 27 сентября 1874 года - 9 октября по новому стилю. Именно в этот день и был открыт памятник. Но в этом году 140 лет исполнилось Елене Рерих и 115 лет их сыну, тоже известному художнику Святославу Рериху.

"Удивительно, что до сих пор в Индии не было памятников Николаю Рериху, хотя хорошо известна его роль и роль его семьи в развитии отношения между народами наших стран. Но всему свое время и теперь эти памятники установлены именно здесь - в имении Рерихов в индийской долине Кулу, в городе Наггар, прямо напротив дома, где они жили", - добавила Сургина.

Как в свою очередь отметил представитель музейного департамента индийского штата Химачал-Прадеш, в котором расположена долина Кулу, и куратор государственного музея в Шимле (столице штата) Хари Чаухан, правительство штата с удовлетворением отмечает, что первый памятник этой семье в Индии появился именно у них.

"Жители штата Химачал-Прадеш гордятся тем, что здесь, где жила семья этого знаменитого художника и историка Николая Рериха, впервые в Индии открылись памятники Николаю Рериху и Елене Рерих, его супруге. Это свидетельство того, что в Индии помнят его роль и его работу", - указал чиновник.

Связь народов двух стран

На церемонии открытия собрались жители Наггара, поклонники творчества и идей Рерихов из Индии, России, Эстонии, Белоруссии, других стран, а также дипломаты, журналисты, представители министерства культуры штата и местной администрации.

"Открытие памятника сопряжено с массой согласований. Но это удалось сделать. Рерих и для россиян, и для индийцев - это имя, которое через многие, многие годы связывает наши страны и наши культуры", - сказал ТАСС руководитель группы культуры посольства России в Индии Михаил Ктиторов.

Николай Рерих, основатель известной династии художников, ученых и мыслителей, чья деятельность связана с Индией, написал почти 7 тысяч картин, многие из них сегодня выставлены в музеях и галереях по всему миру. Николай Рерих также стал автором около 30 литературных трудов, в том числе "Алтай - Гималаи: путевой дневник", "Восток-Запад" и "Сердце Азии". Он также выступил автором международного договора (пакта Рериха) о защите культурного наследия.

Его супруга, Елена Рерих известна как создатель философской системы "Живая этика". Их сын Юрий стал выдающимся исследователем Средней Азии, автором тибетско-англо-русско-санскритского словаря, монографии по истории Средней Азии. Второй сын Святослав прославился как художник и общественный деятель, он был удостоен одной из высших наград Индии Падма Бхушан (орден Лотоса).