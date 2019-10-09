В Тамбовской области впервые пройдет театральный фестиваль "На родине Владимира Зельдина"

ТАМБОВ, 9 октября. /ТАСС/. Театральный фестиваль "На родине Владимира Зельдина", посвященный памяти актера, впервые пройдет в Мичуринске с 2 по 6 ноября. Конкурсанты представят зрителям девять постановок, в которых играл Зельдин, сообщила ТАСС в среду директор Мичуринского драмтеатра Галина Попова.

"Впервые город Мичуринск проводит межрегиональный фестиваль памяти нашего прославленного земляка, актера театра и кино, народного артиста. Афишу составляют спектакли из репертуара Владимира Зельдина, в которых он когда-либо был задействован. Это "Ханума", "Деревья умирают стоя", "Загнанная лошадь" и другие. Театры приедут со всей страны - из Таганрога, Волгограда, Москвы, Московской области и так далее", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что творческая жизнь Владимира Зельдина была тесно связана с Театром Российской армии. Именно этот театр станет главным гостем и партнером предстоящего фестиваля. "В спектакле "Кабала Святош" будет работать 40 человек. Представляете, какой это будет размах, какой феерический праздник они нам устраивают", - сообщила Попова.

На фестиваль также приедут коллеги Зельдина по постановкам: Лариса Голубкина и Ольга Богданова. "Билеты уже активно продаются, мы ждем аншлаг. Планируем проводить этот фестиваль раз в два года", - уточнила Попова.

Российский актер, народный артист СССР Владимир Зельдин (1915-2016) родился в городе Козлов (ныне Мичуринск) Тамбовской губернии. Вместе с родителями он еще в детском возрасте переехал в Тверь, затем в Москву. В Театре Российской армии Зельдин сыграл более 50 ролей. Среди самых известных - роли Альдемаро в спектакле "Учитель танцев", фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии "Давным-давно", актера Неделина в спектакле-посвящении "Танцы с учителем", а также прославленного Дон Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи".

Фильмография артиста насчитывает более 70 кино- и телепроектов.