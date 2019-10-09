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"Союзмультфильм" впервые за свою историю представил единый логотип и собственный шрифт

При разработке учитывали элементы шрифта из мультфильма "Ну, погоди!"
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© Пресс-служба киностудии "Союзмультфильм"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" впервые за всю историю своего существования разработала единый логотип и собственный шрифт, сообщила на пресс-конференции в среду председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"У нас появится свой постоянный, хорошо продуманный брендинг. Вы удивитесь, но студия, созданная в 1936 году, никогда не обладала единым брендом. Фактически каждый режиссер, который приходил снимать короткометражку на студию, имел возможность придумать свой вариант логотипа, и так было все годы до 2017-го, пока ни пришла новая команда, и мы не попробовали сделать некую единую символику. <...> Мы сделали новый стиль - мягкий, дружелюбный и объединяющий семью", - сказала она.

Руководитель отдела культурных проектов студии Павел Шведов рассказал, что при разработке нового логотипа учитывали элементы шрифта из всем известного мультфильма "Ну, погоди!"

По словам директора "Союзмультфильма" Бориса Машковцева, в новом бренде студия хотела отразить то, что объединяет все разнообразие мультфильмов. "Мы разбирали 80 лет жизни студии. Мне кажется, что коллеги проделали непростую работу, но и пришли к каким-то интересным результатам: они смогли найти во всем этом разнообразии мультфильмов что-то их объединяющее", - сказал он.

Логотип будет использоваться в нескольких вариантах: монохромное и цветное решение, слово "Союзмультфильм" будет написано в одну или три строки. В отдельных буквах "можно угадать персонажей "Союзмультфильма", отметили в пресс-службе. "В рамках проекта по ребрендингу у киностудии появился собственный фирменный шрифт Soyuzmult с таким же "пластическим" характером. Логотип набран фирменным шрифтом, но буквы в нем еще более живые: они сильнее вращаются, подпрыгивают и взаимодействуют друг с другом", - сказали в пресс-службе студии.

По словам Слащевой, "Союзмультфильм" планирует развиваться в создании "не только анимационного, но и игрового детско-семейного контента". Последние шесть месяцев студия занималась созданием нового бренда и слоганов. "Самый главный смысл этой работы - мы сегодня не просто анимационная студия, мы уже большой творческий анимационный кластер, а дальше будем развиваться в теме детско-семейного контента, не только анимационного, но и игрового. Мы выходим за рамки анимационной студии, и поэтому брендинг становится важнейшим моментом нашего развития", - добавила председатель правления киностудии.

Оцифровка персонажей и выход на зарубежные рынки

Кроме единой стилистики, студия планирует системно продвигать и развивать другие направления. "У каждого из наших проектов появятся свои каналы дистрибуции, распространения, они все будут идти под единым брендом с различными ответвлениями, которые позволяет добавить сегодняшний бренд", - отметила Слащева.

По задумке киностудии, ребрендинг поможет росту доходов от продажи медиаправ и лицензий, а также выходу на зарубежные рынки и созданию дочерних брендов.

Параллельно "Союзмультфильм" также занимался оцифровкой персонажей из золотой коллекции мультфильмов. Команды объединили усилия и представили единое видение того, как на одном листе могут жить персонажи и старых, и современных мультфильмов.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.

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