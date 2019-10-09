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Нобелевская премия - 2019

Букмекеры назвали Улицкую одним из главных кандидатов на Нобелевскую премию по литературе

Имена лауреатов объявят 10 октября
Людмила Улицкая Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Людмила Улицкая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 9 октября. Российская писательница Людмила Улицкая вошла в число основных претендентов на Нобелевскую премию по литературе, которая в этом году присуждается дважды - за 2018 и 2019 годы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британской букмекерской компании Nicer Odds.

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Согласно рейтингу букмекеров, самым вероятным кандидатом на получение премии является канадская поэтесса и переводчица Энн Карсон, на второй позиции в опубликованном списке - канадка Маргарет Этвуд, написавшая "Рассказ служанки", далее следуют французская писательница Мариз Конде и польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. Людмила Улицкая находится на пятой позиции рейтинга вместе с кенийским драматургом Нгуги ва Тхионго.

Букмекеры также включили в этот список Харуки Мураками и Джорджа Мартина.

Имена лауреатов будут объявлены 10 октября. В 2019 году Нобелевская премия будет вручена сразу двум выдающимся деятелям в области литературы. Шведская академия, присуждающая эту награду, приняла в мае 2018 года решение о переносе оглашения имени победителя в связи с тем, что число ее членов уменьшилось, а доверие к ней "во всем мире ослабло" на фоне скандала, связанного с расследованием обвинений в домогательствах к большому числу женщин в адрес деятеля культуры Жан-Клода Арно - мужа члена академии, поэтессы Катарины Фростенсон. Также были выявлены случаи разглашения некоторыми академиками сведений о лауреатах до их объявления.

По этой причине в 2018 году награда не была присуждена ни одному из претендентов. Вместо нее по инициативе 117 деятелей культуры была создана альтернативная Нобелевская премия.

Теги
РоссияМураками, ХарукиУлицкая, Людмила ЕвгеньевнаМартин, ДжорджНобелевская премия - 2019
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