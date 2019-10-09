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Ученые из восьми стран обсудят в Калуге исторические процессы XV-XVII веков

В конференции примут участие порядка 150 человек

КАЛУГА, 9 октября. /ТАСС/. Ученые из восьми стран обсудят становление централизованных государств Европы в XV-XVII веках на международной научной конференции в Калуге, сообщила в среду пресс-служба правительства Калужской области.

"В конференции участвуют порядка 150 человек, в числе которых - ведущие ученые-историки России, Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польши, Украины и Белоруссии. На протяжении трех дней они рассмотрят в общеевропейском контексте способы адаптации Русского государства к вызовам времени, порожденным процессами экономической, социально-политической и культурной трансформаций конца XV-XVII веков", - говорится в сообщении.

Заведующий отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН Павел Уваров, слова которого приводятся в сообщении, пояснил, почему конференция посвящена именно временному периоду с конца XV века по XVII век.

"Именно в это время Калуга была в эпицентре событий не только национальной российской истории. Это скрещение интересов различных политических образований. Уже была в прошлом году конференция, посвященная Стоянию на реке Угре, и сегодня об этом тоже будет говориться в контексте формирования государств", - уточнил Уваров.

Конференция завершится 10 октября.

Теги
РоссияКалужская область
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