Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Молдавии принял участие в открытии фестиваля "Добровидение" в Санкт-Петербурге

Игорь Додон пожелал успехов ансамблю "Жок", который будет представлять республику на конкурсе

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон принял участие в открытии IV Международного фестиваля народной песни "Добровидение", который проходит в Санкт-Петербурге.

"По пути в Ашхабад, где 10-11 октября пройдет саммит СНГ, нахожусь транзитом на несколько часов в Санкт-Петербурге, чтобы принять участие в церемонии открытия 4-го Международного фестиваля "Добровидение". В северной столице России впервые за 30 лет выступит наш всемирно известный Национальный академический ансамбль народного танца "Жок". Желаю нашим замечательным артистам победы на Фестивале!" - написал глава Молдавии в среду на своей странице в Facebook.

На этой неделе Додон выступил с инициативой включить "Жок" в список национального культурного наследия страны. Он также оказал поддержку ансамблю для поездки на "Добровидение".

IV Международный фестиваль народной песни "Добровидение" пройдет 9-10 октября в Санкт-Петербурге. Церемония открытия состоится в первый день в Российском этнографическом музее, 10 октября пройдут выступления академических и народных хоров, вокальных ансамблей и групп на "Сибур Арене".

Теги
РоссияМолдавияСанкт-ПетербургДодон, Игорь
Реклама на ТАСС
Труппа Башкирского театра оперы и балета покажет "Фауста" на сцене Большого театра
Показ оперы состоится 29 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС