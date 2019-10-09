Президент Молдавии принял участие в открытии фестиваля "Добровидение" в Санкт-Петербурге

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон принял участие в открытии IV Международного фестиваля народной песни "Добровидение", который проходит в Санкт-Петербурге.

"По пути в Ашхабад, где 10-11 октября пройдет саммит СНГ, нахожусь транзитом на несколько часов в Санкт-Петербурге, чтобы принять участие в церемонии открытия 4-го Международного фестиваля "Добровидение". В северной столице России впервые за 30 лет выступит наш всемирно известный Национальный академический ансамбль народного танца "Жок". Желаю нашим замечательным артистам победы на Фестивале!" - написал глава Молдавии в среду на своей странице в Facebook.

На этой неделе Додон выступил с инициативой включить "Жок" в список национального культурного наследия страны. Он также оказал поддержку ансамблю для поездки на "Добровидение".

IV Международный фестиваль народной песни "Добровидение" пройдет 9-10 октября в Санкт-Петербурге. Церемония открытия состоится в первый день в Российском этнографическом музее, 10 октября пройдут выступления академических и народных хоров, вокальных ансамблей и групп на "Сибур Арене".