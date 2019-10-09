"Союзмультфильм" намерен создать в регионах детские клубы для занятий мультипликацией

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" планирует открыть в регионах России на базе библиотек и школ "Союзмультклубы", где дети смогут попробовать себя в мультипликации и познакомиться с историей студии. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Первый детский развлекательно-познавательный центр "Союзмультклуб" открылся в Москве на базе киностудии в феврале 2018 года. В нем проводятся мастер-классы, просмотры мультфильмов, театральные постановки и экскурсии, всего для юных гостей работают семь тематических зон.

"Первый "Союзмультклуб" существует на территории студии на улице Академика Королева, 21, там же, где наш музей и выставочное пространство. Следующий "Союзмультклуб" открывается в самое ближайшее время в городе Королев, а дальше мы думаем, что франшиза будет развиваться в Московской области, а также вообще по стране. Она будет открываться на базе детских центров, возможно, школ, а также точно на базе библиотек, так как большой проект по трансформации библиотек в досуговое пространство существует на федеральном уровне, мы хотим наполнить библиотеки дополнительным содержанием в дневное время, чтобы можно было приводить детей и заниматься по программе "Союзмультклуба", - сказала Слащева.

В этом году студия также запускает работу над двумя полными метрами. "Также мы еще целый ряд направлений с брендом "Союзмульт" будем развивать. В том числе показы в кино наших сериальных проектов, собранных в альманахи, наших короткометражек, собранных в альманахи. Уже в этом году "Союзмультфильм" будет делать два полнометражных новых фильма", - добавила она.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.