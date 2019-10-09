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Труппа Башкирского театра оперы и балета покажет "Фауста" на сцене Большого театра

Показ оперы состоится 29 октября

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Артисты Башкирского государственного театра оперы и балета покажут на сцене Большого театра спектакль "Фауст" в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Георгия Исаакяна. Показ пройдет в рамках IV фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку". Об этом в среду сообщает пресс-служба башкирского театра.

"Главный театр страны - Большой театр России - 29 октября примет уфимскую труппу со спектаклем "Фауст" Шарля Гуно. Показ оперы состоится в рамках IV Фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку", - говорится в сообщении.

Постановка Исаакяна отличается принципиальностью разговора со зрителем, смелостью постановки вопросов. "Это "увлекательное путешествие по сошедшему с ума миру", в котором "ведется принципиальный разговор со зрителем о том, что такое сегодняшний безумный мир, сегодняшний человек, о том, насколько мы на коротком поводке своих мобильных телефонов и интернета при этом одиноки, ощущаем себя покинутыми в этом мире", - добавили в пресс-службе.

Ведущие партии спектакля исполнит заслуженный артист Башкирии и Татарстана, лауреат театральной премии "Золотая Маска" Ильгам Валиев, народные артисты Башкирии Аскар Абдразаков и Эльвира Фатыхова. Дирижировать оркестром будет заслуженный артист республики и лауреат премии "Золотая Маска" Артем Макаров.

Фестиваль "Видеть музыку" организован Ассоциацией музыкальных театров при поддержке Минкультуры РФ и Фонда президентских грантов как фестиваль-панорама, на котором все музыкальные театры имеют возможность представить свои спектакли в общем художественном контексте страны. Отличительной чертой смотра является отсутствие экспертного совета - театры сами решают, какой спектакль показать в столице.

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