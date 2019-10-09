Петербургская филармония посвятила цикл концертов 100-летию композитора Галины Уствольской

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Петербургская филармония посвятила триптих концертов 100-летию со дня рождения композитора Галины Уствольской (1919-2006), представив ее творчество в абонементном цикле "В кругу великих имен". Первый из вечеров прошел в среду в Малом зале Филармонии, где исполнялась музыка для камерных составов.

"Этот триптих концертов - наш художественный долг перед Галиной Ивановской Уствольской, композитором яркой и трудной судьбы, чье признание на родине пришло после того, как ее музыка стала широко исполняться за рубежом. Она звучит в Германии, Австрии, Японии. В России сочинения Уствольской активно исполняет один из преданных поклонников ее творчества Алексей Любимов, которому Галина Ивановна посвятила свой фортепианный концерт. Любимов выступил одним из организаторов юбилейного триптиха", - сказал корр. ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский. Он сообщил, что в программу концертов включена презентация вышедшего в Нидерландах музыкального альбома Алексея Любимова с записями произведений Уствольской.

Два симфонических концерта этого цикла пройдут в четверг и пятницу в Большом зале Филармонии при участии обоих филармонических оркестров. Дирижером выступит народный артист России Дмитрий Лисс, который записал целый ряд симфонических произведений этого композитора.

Ученица Дмитрия Шостаковича, Уствольская на протяжении всей своей жизни была верна своему художественному направлению, которое отличалось предельно аскетичным музыкальным языком, высочайшей сосредоточенностью и редким драматизмом. Композитор Борис Тищенко сравнивал ее музыку с "узостью лазерного луча, прошивающего металл". Из своего наследия она оставила лишь 24 произведения, которые, по ее мнению, могли со всей полнотой характеризовать ее творческую индивидуальность.

В концертах принимают участие виолончелист Александр Рудин, исполнявший при жизни композитора ее музыку, пианист Алексей Зуев, целый ряд исполнителей нового поколения.

Уроженка Петрограда Уствольская была удостоена звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (1993).