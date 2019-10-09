Жюри объявило победителей первого театрального фестиваля "Post факт", прошедшего в Перми

ПЕРМЬ, 9 октября. /ТАСС/. Жюри объявило победителей первого Всероссийского фестиваля-конкурса "Post факт", в котором приняли участие профессиональные театры, чьи спектакли попали в лонг-лист национальной театральной премии "Золотая маска". Фестиваль прошел в Перми в первый раз, сообщила в среду пресс-служба Пермского академического Театра-Театра.

"Post факт" появился по инициативе художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма и театрального критика Олега Лоевского, для конкурса они отобрали девять спектаклей, которые в 2018 году попали в лонг-лист премии "Золотая маска", но не прошли дальше. Им, по словам организаторов, не хватило буквально одного-двух баллов. В состав жюри вошли литовский драматург и режиссер Мариус Ивашкявичюс, композитор Владимир Раннев, хореограф Наталья Шурганова, дизайнер Олег Трушников, фотограф Юлия Трегуб, художник Василина Харламова, театральный критик Алексей Киселев.

"Лучшим спектаклем большой формы из пяти участников... был назван спектакль "Пьяные" Пермского академического Театра-Театра. Лучшим из четырех спектаклей малой формы стал моноспектакль "Пилорама плюс" Ярославского театра драмы имени Волкова", - говорится в сообщении.

В номинации "Спектакль большой формы" за звание лучшего также боролись постановки "Дон Жуан" театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, "Зимняя сказка" Санкт-Петербургского театра юного зрителя имени Брянцева, "Вишневый сад" Новокузнецкого драматического театра, "Чичиков балаганъ" Глазовского театра "Парафраз". В "Малой форме" между собой соревновались "Старший сын" Новокуйбышевского театра-студии "Грань", "Пилорама плюс" Ярославского театра драмы имени Волкова, "Хроники Макбета. Короли подъезда" Театра "18+" из Ростова-на-Дону и "Черный монах" Молодежного театра-студии "Доминанта" из Губахи.

Фестиваль "Post факт" - это не только показ спектаклей, но еще и творческие лаборатории, на которых члены жюри делились своими знаниями и опытом. Вместе с ними зрители подготовили сценический этюд, танцевальный перформанс, выставку театральных плакатов и многое другое. Всего за пять дней "Post факт" посетили более 4 тыс. человек. По словам Мильграма, в планах провести фестиваль и в следующем году.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.