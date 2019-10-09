Галерея портретов знаменитых российских актеров открылась в музее им. Бахрушина в Москве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выставка "Первые сюжеты. Лица российской сцены рубежа тысячелетий", которая будет работать в рамках фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры", открылась в Театральном музее имени Бахрушина. Об этом сообщила в среду пресс-служба фестиваля.

"Эта выставка посвящена замечательным российским актерам, благодаря которым наша жизнь обрела и обретает совершенно новый контекст для нас - духовный, эмоциональный. Именно эти актеры определяли и определяют последние десятилетия нашего творческого и жизненного бытия в первую очередь для тех людей, которые любят театр, которые в него ходят, но и для тех, кто опосредовано причастны к театру через экран телевизора, киноэкран, через прессу", - цитирует пресс-служба директора музея Дмитрия Родионова.

Выставка представляет галерею портретов, фрагменты из спектаклей, размышления первых лиц актерского цеха о сути и технике профессий. В экспозиции представлены фотографии Олега Табакова, Константина Райкина, Олега Басилашвили Александра Калягина, Сергея Маковецкого, Чулпан Хаматовой, Ксении Раппопорт, Сергея Безрукова, Владимира Этуша и других актеров.

Третий фестиваль "Уроки режиссуры" проходит в столице с 21 сентября по 18 ноября в рамках Биеннале театрального искусства. Он посвящен памяти сценографа Давида Боровского и проводится при поддержке Фонда президентских грантов. В конкурсной программе - постановки последних двух сезонов молодых режиссеров, чей профессиональный стаж не превышает десяти лет. В фестивале участвуют талантливые постановщики со всей России - в этом году в конкурсной программе спектакли представят 16 молодых режиссеров.