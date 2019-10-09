Фильм о жизни сибирского крестьянина получил гран-при Северокавказского фестиваля "Кунаки"

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Гран-при Северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения "Кунаки" получил фильм "Отец и сыновья из Кротово" о жизни крестьянина в заброшенной сибирской деревне новосибирских режиссеров Валерия и Евгения Соломиных. Об этом сообщил в среду председатель жюри, кинодокументалист, член совета по неигровому кино Минкультуры РФ Евгений Голынкин.

"Это фильм "Отцы и сыновья из Кротово", режиссеры Валерий и Евгений Соломины (отец и сын). У этой картины интересная история, она снималась на протяжении многих лет. Валерий Соломин умер 2,5 года назад, и Евгений закончил эту картину, и закончил ее очень достойно, судьба героев трагическая, но переполнена мудростью и достоинством", - сказал Голынкин, оглашая решение жюри во время церемонии закрытия фестиваля.

Фильм снимался в сибирской деревне, где остался один человек - Василий Дмитриевич Абрамов, рассказал в ТАСС Евгений Соломин. "Замечательный человек, интересно мыслящий, у него оригинальный, самобытный, крестьянский ум. Коллизия в том, что его сыновей посадили за убийство и, по сути, мой отец снял материал о человеке, который выживал при минус 35 градусах один, при том, что дети его сидят за убийство. Это картина о его любви к детям и месту, где он живет, на протяжении 10 лет", - добавил он.

Также на фестивале в номинации "Культура и искусство" победителем признан фильм режиссера Дмитрия Семибратова (Россия) "Империя балета", в номинации "Телевизионные фильмы и программы" лучшим стал "Хождение по мукам" режиссеров Владимира Василенко и Альбрета Самойлова (Россия), в номинация "Семья и общество" отметили фильм "Далеко" режиссера Айназ Турдуматовой (Кыргызстан), в номинации "Вера и надежда" победил фильм "Искусственное дыхание" режиссера Галины Леонтьевой (Россия), в номинации "Былое и грядущее" два победителя - "Сны о России" режиссера Павла Фаттахудинова (Россия) и "Наследие предков" режиссера Берика Жаханова (Казахстан). Призом имени Сулиеты Кусовой-Чухо награжден фильм "Учитель" режиссера Ибадыллы Аджибаева (Кыргызстан).

О фестивале

XIII Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходил в Нальчике 5-9 октября и был посвящен памяти его основателя и президента, культуролога, журналиста Сулиеты Кусовой-Чухо. Для участия в нем было подано более 360 заявок из Сербии, Казахстана, Киргизии, Эстонии, Абхазии и многих российских регионов.

В программу форума, помимо просмотров фильмов, также вошли обширная экскурсионно-просветительская программа и круглые столы по проблематике киноискусства. В этом году фестиваль проводится на средства Фонда президентских грантов. Победители получили денежные призы по 70 и 100 тыс. рублей. Мероприятие поддерживают власти Кабардино-Балкарии (КБР), партнерами выступают Союз журналистов России, Союз кинематографистов РФ, Минкультуры КБР, Российский конгресс народов Кавказа.