В Мехико начал работу семинар, посвященный изучению русского языка и культуры

МЕХИКО, 10 октября. /ТАСС/. Научный семинар, посвященный актуальным проблемам изучения русского языка и культуры, в среду начал свою работу в Национальном автономном университете Мексики (исп. UNAM) в столице латиноамериканской страны. Участие в его работе принимают преподаватели высших учебных заведений из России и Мексики, а также мексиканские студенты. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

"Мои наблюдения показывают, что популярность русского языка за рубежом растет, - рассказал корреспонденту ТАСС доктор наук, профессор Владимир Синячкин, заведующий кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации Российского университета дружбы народов. - Я недавно был в Канаде, и там достаточно большое количество студентов выбирает русский язык, причем в крупных университетах, занимающих высокие позиции в мировых рейтингах".

Целью своего визита он назвал установление контактов с представителями мексиканской академической среды.

"Наша кафедра занимается разработкой интересных методик, связанных с теорией психолингвистики, это новое направление, и поэтому мы заинтересованы в их распространении", - добавил Синячкин.

По словам Марии дель Кармен Контихоч, директора Национальной школы языков, лингвистики и перевода, ежегодно более 500 студентов с разных факультетов UNAM выбирают программы для изучения русского языка.

"Интерес к нему остается постоянным, - сказала она, отвечая на вопрос. корр. ТАСС. - При этом многие студенты хотят поступить в аспирантуру в России".

В ходе семинара, который продлится до 11 октября, будут организованы мастер-классы, круглые столы, лекции и методические мастерские. Мексиканские преподаватели и студенты получат возможность познакомиться с новинками учебной литературы, технологиями и практическим инструментарием для обучения русскому языку.

UNAM считается ведущим университетом Мексики и одним из крупнейших высших учебных заведений Латинской Америки. Там обучаются более 340 тыс. студентов, а численность профессорско-преподавательского состава превышает 38 тыс. человек.