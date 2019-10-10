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Кризис в Сирии

Первый художественный фильм о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии выйдет в 2020 году

Референт Главного военно-политического управления ВС РФ Рустэм Клупов не уточнил название картины

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Первый художественный фильм, который расскажет о военной и гуманитарной деятельности российских военных в Сирии, выйдет на большие экраны в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил референт Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, Герой России Рустэм Клупов.

"Есть несколько художественных фильмов непосредственно о Сирии <...> Затронута в целом деятельность нашей группировки войск - и миротворческая, и гуманитарная, и деятельность подрывная со стороны западных государств - это все будет очень интересно. Надеюсь, что у нас получится на пять баллов. Это я имею в виду художественный фильм, который должен уже в следующем году выйти на экраны", - сказал Клупов, не уточнив название картины.

По его словам, сейчас Минобороны и Главное военно-политическое управление ВС РФ активно работают над военным кино. "Есть сценарии, над этим работают. К сожалению, я сейчас не могу точно сказать, какие фильмы уже на какой стадии находятся, но хочу заверить, что в ближайшем будущем несколько фильмов - и документальных, и документально-художественных, и художественных - будут на экранах наших кинотеатров. [Фильмы] на тему Сирии, на тему Великой Отечественной войны и 75-летия [Победы], на тему подвига русского и российского солдата на поле брани", - пояснил собеседник.

В мае заммнистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил ТАСС, что художественные фильмы о Сирии появятся в ближайшее время.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в скором времени Минобороны планирует воссоздать киностудию для съемок художественных фильмов про современную армию РФ. Тогда он отметил, что сейчас создается достаточно хороших фильмов о Великой Отечественной войне, но посетовал на нехватку достойных картин о современной российской армии.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСирияРоссияКризис в Сирии
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