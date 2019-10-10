Театр наций показал "Рассказы Шукшина" в Лондоне

ЛОНДОН, 10 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Спектакль "Рассказы Шукшина" московского Театра наций в среду был тепло принят публикой в Лондоне. Постановка латвийского режиссера Алвиса Херманиса, представленная на сцене "Барбикана" в третий и последний раз, вызвала такую же бурную реакцию у поклонников театра, как это происходило на протяжении двух последних вечеров.

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов в интервью ТАСС объяснил, что Шукшин обращался к теме общечеловеческих ценностей, которые разделяют во всех без исключения странах, где пьесу показали за 11 лет ее существования. Вместе с тем Миронов назвал интересным опыт, когда англоязычная публика в своем восприятии постановки шла вслед на русскоязычной.

"Зал поделился на две части. Первая, русскоязычная, реагировала моментально, а за ней уже англоязычная публика начинала понимать ситуации, и тогда им были уже не нужны титры, - рассказал народный артист РФ. - Благодаря тому, что впечатление от двух разных публик смешивалось, англичанам происходящее становилось более понятным. Это интересный опыт, потому что в конце создалось ощущение, что все говорят на одном языке, и надеюсь, что это язык Шукшина".

"Мы объехали уже много стран, и где-то вообще не было русскоговорящей публики, например, в Чили или в Гонконге, но зал воспринимал все точно так же. Ведь это не просто история про русских, ничего подобного. Мы практически разбили миф о том, что русские - это особенная загадочность, люди из разных стран видели в наших героях себя, своих родителей, своих детей, это удивительно", - поделился Миронов. За роль в этом спектакле он был удостоен в прошлом таких наград, как "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот".

Взгляд со стороны

Миронов назвал Шукшина "певцом простых людей", способного одновременно и описывать знакомые ему ситуации, и смотреть на них со стороны. "Шукшин не только исключительно советский, он выдающийся русский писатель, который говорит о вечных ценностях, как Чехов, как Достоевский, но про то, что ему больше знакомо и ведомо. Он мастер и певец простых людей, который поднимается над ситуацией, смотрит на этих людей как будто из космоса, а не просто рассказывает про их быт и отношения", - сказал руководитель Театра наций.

Со стороны на действия персонажей рассказов Шукшина (их роли исполнили сам Миронов, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Александр Новин, Александр Гришин, Павел Акимкин, Юлия Свежакова, Дмитрий Журавлев) удалось посмотреть и режиссеру. "Из-за того, что Алвис Херманис латыш, он смог посмотреть на нас со стороны, он с любовью акцентировал внимание на тех вещах, которые мы можем и не замечать в себе", - сказал Миронов.

При этом худрук Театра наций признался, что каждый спектакль, который идет с аншлагами в Москве и побывал на гастролях в США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Израиле, Польше, Чили, актеры играют по-иному, добавляя в него что-то новое. "Мы не даем пьесе идти вхолостую и стараемся проживать все моменты каждый раз по-новому. Поэтому каждый спектакль так не похож на другой, и, в зависимости от ситуации и страны, происходит внутренняя корректировка, импровизация. Нам самим интересно, мы получаем огромное удовольствие - и актерское, и человеческое", - сообщил Миронов.

Актер, несмотря на то, что выходил на сцену с этим спектаклем не раз, всегда возит с собой талисман - фото Шукшина. Он стоит на гримировочном столе Миронова. "У меня есть талисман, это портрет писателя из фильма, а потом по нему сделали памятник, один к одному, в Сростках, в Алтайском крае. Мне важно посмотреть ему в глаза", - рассказал руководитель Тетра наций. Помимо этого с собой Миронов возит подаренную ему около 10 лет назад небольшую фигурку человека, которую он сам называет "шукшинским чудиком" и кусок алтайского дерева.

Универсальность шукшинских тем

Юлия Пересильд, сыгравшая, как и ее коллеги, в спектакле сразу несколько ролей, также считает, что поднятые писателем темы универсальны. "Большая ошибка считать Шукшина исключительно советским писателем. Да, он советский в силу того времени, в котором он жил, работал и писал, но его чудики - это понятная история в каждой стране, потому что везде есть город и деревня, есть старики и созданный им мир. Поэтому, думаю, что тема уходящего мира всегда будет современна", - рассказала Пересильд в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Она добавила, что зал принял постановку очень тепло, а некоторые зрители получили возможность после спектакля лично выразить актерам свое восхищение. "На первом спектакле у нас была [британская актриса] Хелен Миррен. Она плакала, а потом пришла к нам в гримерку и сказала, что спектакль ее очень тронул и что он был восхитительным", - сообщила Пересильд.

Гастроли Театра наций в Лондоне продолжатся 11 и 12 октября спектаклем "Иванов" по пьесе Антона Чехова. Роли в нем вновь исполнят Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Александр Новин, также на сцену выйдут Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин и другие артисты.