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Российский фильм "Ваш репетитор" получил награду кинофестиваля БРИКС в Бразилии

За победу в номинации боролись по две ленты от каждой из стран "пятерки"

НИТЕРОЙ /Бразилия/, 10 октября. /ТАСС/. Фильм российского кинорежиссера Антона Коломееца "Ваш репетитор" получил приз международного жюри 4-го кинофестиваля БРИКС в Бразилии. Вручение наград и церемония закрытия мероприятия состоялась в среду в культурном центре Федерального университета штата Рио-де-Жанейро в городе Нитерое.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, за победу в этой номинации боролись по два полнометражных фильма от каждой из стран "пятерки", предварительно отобранные из более 70 заявок.

"Я не ждал никакой победы, мне было важно само участие", - сказал режиссер после окончания церемонии. По мнению Коломееца, выбор жюри в пользу его картины был обусловлен тем, что она посвящена "всем знакомой теме одиночества и поиска любви".

В этом году в рамках кинофестиваля зрителям продемонстрировали 54 кинокартины из стран БРИКС. Помимо фильма-лауреата публика увидела российские короткометражки "Калифорния" Дастана Мадалбекова и "Старуха" Николая Савельева, а также фильмы "Мой друг Буало" Софьи Федоровой и "Царь-птица" режиссера из Якутии Эдуарда Новикова. Отечественная классика была представлена картиной "Был месяц май" Марлена Хуциева о первых послевоенных днях и лентой "Обломок Империи" Фридриха Эрмлера.

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БразилияРоссия
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