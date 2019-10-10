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Нобелевская премия - 2019

Петер Хандке удивлен решением о награждении его Нобелевской премией по литературе

Австрийский драматург в последние годы неоднократно высказывал мнение, что необходимо "отменить" Нобелевскую премию по литературе

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Австрийский драматург Петер Хандке, проживающий в настоящее время во Франции, сообщил журналистам в четверг, что у него вызвало удивление решение Шведской академии о присуждении ему Нобелевской премии по литературе. Хандке общался с журналистами во французском городе Шавиль (департамент О-де-Сен).

Последние годы Хандке неоднократно высказывал мнение, что необходимо "отменить" Нобелевскую премию по литературе. Он расценивал ее как "лживую канонизацию" писателя, "ничего не приносящую самому читателю". "После всех этих ссор я удивлен принятым [Нобелевским комитетом] решением. Данное решение является очень смелым шагом по стороны Шведской академии", - цитирует писателя Agence France-Presse.

Петер Хандке был удостоен в четверг престижной премии за "воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", - отметил постоянный секретарь академии Матс Мальм, объявлявший имена победителей. Хандке получит награду за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта", - добавил он. Драматург зарекомендовал себя как один из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны, отмечает Нобелевский комитет.

Теги
Нобелевская премия - 2019
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