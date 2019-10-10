Петербургская филармония получила в дар от Венгрии бюст Ференца Листа работы Ласло Мартона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича приняла в четверг в дар от Венгрии бюст композитора и пианиста Ференца Листа, который первым из иностранцев в 1842 году выступил с концертом в зале Дворянского собрания Санкт-Петербурга. Ныне в этом здании располагается Большой зал Филармонии, хранящий память о венгерском музыканте.

Церемония открытия бюста работы известного венгерского скульптора Ласло Мартона прошла в Бетховенском фойе рядом с мемориальной доской, установленной в 1986 году в память о концертах Листа в Петербурге. Здесь будет стоять и эта бронзовая скульптура.

"В сфере культуры Ференц Лист был самым первым дипломатом, потому что еще в 1842 году он первый раз приехал в Петербург и провел здесь очень успешные гастроли. Здесь, в России, он очень много встречался с российскими коллегами, великими музыкантами, и это оставило след в дальнейшей его работе. Он всегда с уважением и любовью думал о России. И у него было много студентов русского происхождения", - сказал, открывая церемонию, генеральный консул Венгрии в Санкт-Петербурге Габор Ференц Надь.

Вдова скульптора Ласлоне Мартон, пожелавшая передать Филармонии бюст работы ее мужа, выразила надежду, что этот акт станет еще одним подтверждением плодотворного развития культурных связей двух стран. Она поблагодарила генеральное консульство Венгрии за дипломатическую помощь при осуществлении этого проекта.

"Лист - это особо символичное и особо значимое имя в летописи Санкт Петербургской филармонии. В число великих исторических событий этого зала вписаны концерты Листа 1842-1843 годов, на которых присутствовали выдающиеся русские деятели, в том числе Михаил Иванович Глинка", - сказал в своем благодарственном слове заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

По воспоминаниям современников, для первого выступления великого музыканта в середине зала Дворянского собрания установили эстраду между царской ложей и ложей, расположенной напротив, и два рояля были поставлены друг к другу крыльями, чтобы Лист мог появляться лицом то к одной части публики, то к другой.