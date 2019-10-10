Концерт памяти героев Ржевской битвы прошел в концертном зале им. Чайковского

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александра Сладковского и солиста пианиста Дениса Мацуева дал в четверг благотворительный концерт "Героям Ржева посвящается" в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Собранные от продажи билетов средства будут перечислены на создание Ржевского мемориала Советскому солдату.

"Каждый год подо Ржевом мы проводим лагеря поисковиков. Обычно каждый год перезахораниваем примерно 500 человек. <…> Тела просто сбрасывались в канавы или воронки. Из этих 500 удается идентифицировать 10-15 человек, и нет ничего дороже, чем видеть родственников и их слезы, которые узнают, где погиб их дед, а у кого-то уже и прадед, потому что по всем документам они пропали без вести", - сказал перед началом концерта министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Он отметил, что в ходе Ржевской операции погибло более 400 тыс. красноармейцев, память которых до сих пор не была увековечена. "У этих людей до сих пор не было мемориала или памятника. Мы строим в основном на внебюджетные деньги, есть помощь Союзного государства, пожертвования граждан и организаций, мы строим народный мемориал", - отметил министр

В свою очередь пианист-виртуоз народный артист России Денис Мацуев выразил надежду, что у него получится дать концерт на месте установки мемориала в Ржевском районе Тверской области.

"Безусловно, я знаю про эту битву, про эту огромную трагедию. Очень правильно, что будет сделан мемориал, и все средства от сегодняшнего концерта пойдут на этот мемориал. Мы не должны забывать подвиг наших солдат, я очень трепетно отношусь к этой войне. Девятого мая мы с Валерием Гергиевым всегда на Поклонной горе, где бы мы не были - это закон, там мы играем концерт, посвященный Великой Победе. Нельзя забывать этот подвиг и спекулировать на нем. <...> Я обязательно приеду туда (на место установки памятника - прим. ТАСС) и, может, даже сыграю там концерт", - отметил музыкант.

Ржевский мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина на высоком насыпном холме будет стоять около трассы М9. Проект возведения мемориала реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования. Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ноябре 2018 года в основание будущего мемориала был заложен первый камень. Открытие запланировано на 9 мая 2020 года.