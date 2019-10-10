Чечня приняла от Ингушетии эстафету театрального марафона

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Чечня в четверг приняла от Ингушетии эстафету Всероссийского театрального марафона. На сцене Государственного русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова в Грозном будут представлены спектакли Русского государственного музыкально-драматического театра (РГМДТ) Ингушетии - "Две стрелы" и "Из тьмы веков".

"Ставропольский край нас удивлял своими спектаклями несколько дней. Сегодня нам выпала честь передать эстафету марафона Чеченской Республике. Надеюсь, вам понравятся спектакли нашего театра", - сказал представитель Министерства культуры и архивного дела Ингушетии Саид Оздоев.

Символ марафона - золоченую статуэтку в форме веера с изображенными на ней гербами регионов страны - приняла руководитель регионального союза театральных деятелей Хава Ахмадова. "Театральный марафон - одно из ярких событий в рамках Года театра. Участие в таких проектах ответственно и волнительно", - отметила Ахматова.

Объединение театров

Гастроли ингушского театра открылись в Грозном известным спектаклем классика ингушской литературы Идриса Базоркина "Из тьмы веков", который охватывает последнее десятилетие XIX-начало XX века и рассказывает о жизни вайнахов. Произведение повествует о тяжелой жизнь ингушского народа того времени, страдающего от безысходности и несправедливости, раскрывает во всей полноте историю ингушей и чеченцев.

"Из тьмы веков" - визитная карточка нашего театра. В Чеченской Республике представляем в первый раз. Марафон дает каждому региону потрясающую возможность познакомиться и познакомить со своим творчеством", - рассказала ТАСС руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра (РГМДТ) Ингушетии Зара Базоркина.

75-м городом на пути марафона 13 октября станет Махачкала. Русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова из Чечни представит дагестанским зрителям спектакль "Единственный наследник" и детскую постановку "Али-Баба".

"Театральный марафон - масштабное культурное объединение, которое нужно не только для актеров, но и для народов страны. Когда ты видишь работы других, ты развиваешься, перенимаешь что-то новое. Надеюсь, что следующий марафон будет по всему миру", - рассказал ТАСС актер и режиссер театра имени Лермонтова Султан Темишев.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он начался в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику. Подведение итогов марафона состоится на Международном культурном форуме, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.