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Пряники XIX века и вещи-обманки покажут на выставке в Историческом музее

Среди экспонатов - редкие костюмы, сани, скворечники. Для юных гостей будет работать пространство "Детская потеха"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Выставка "Час потехи", рассказывающая о праздниках, потехах и массовых гуляниях в России XVII - начала XX века, открывается в Государственном историческом музее. Среди экспонатов - редкие костюмы, сани, скворечники, пряники XIX века, вещи-обманки и многое другое.

"Для посетителей музея каждая вещь на этой выставке станет открытием. Это достовернейшая картина, как именно и чем развлекались мы с вами 100-200-300 лет назад, ведь наши гены переходят из поколения в поколение, так что все это - мы", - рассказала журналистам куратор выставки Наталья Каргаполова.

В экспозиции около 400 экспонатов, которые рассказывают о традиционных развлечениях - балаганах, кулачных боях и катаниях с гор, а также о новых, появлявшихся с изменением жизненного уклада империи, - фейерверках, променадах, цирках, кинематографе. Размещенный в экспозиции шкаф "Археология потехи" позволит увидеть артефакты Каменного, Бронзового веков, Античности и Средневековья - свидетельств забав в древности.

Есть раздел, посвященный пирам и застольям. "Обратите внимание на пряники - это подлинные пряники XIX века, гордость нашего музея", - отметила куратор. Здесь же выставлены столовые обманки, сосуды для вина, браги и меда дополнят атмосферу праздничного обеда.

Представлен в экспозиции и обязательный атрибут зимних народных гуляний - сани. Также в разделе выставки, посвященном маскарадным развлечениям, посетители смогут увидеть и карнавальные сани времен Екатерины Великой, в том числе сани со скульптурой Минервы, богини мудрости, проезжавшие по улицам Москвы во время устроенного императрицей просветительского маскарада; народные расписные свадебные сани.

Обманки, фейерверки и афиши

Отдельно Каргаполова выделила раздел праздничных костюмов и головных уборов разных регионов России, а также коллекцию городского костюма XVIII - начала XX вв. "На нашей выставке вы впервые, наверное, увидите такую замечательную коллекцию костюмов из фондов нашего музея", - отметила она.

Здесь выставлены шубки, манто, бархатные кафтаны, кружевные зонтики, шляпы с цветами, расшитые платки. Также, по словам куратора, многие вещи тех времен - "не те, чем кажутся".

"Например, это вовсе не ананас, а сумочка в виде ананаса", - рассказала она об одном из экспонатов. Среди других "обманок" - огурцы для закуски, сделанные из фарфора, флягакукиш и кружка, из которой выпрыгивает лягушка, и многие другие забавные предметы.

На выставке можно увидеть также разнообразные игрушки, скворечники, композиции фейерверков, создававшиеся в XVIII веке. С помощью мультимедийных программ посетители увидят реконструкцию фейерверка и ознакомятся с "винной картой" трактиров и ресторанов.

Представлены на выставке и редкие афиши. "И еще, мне кажется, наше достижение, что мы устроили такую стену-афишу, первый раз выставляется такая грандиозная коллекция афишного искусства. Как говорил Корней Иванович Чуковский, афиша должны бить по голове, она должна быть на заборах, на стенках. И вот мы устроили своеобразную стенку, и вы, когда будете изучать, куда пойти развлечься, вы растеряетесь. Вы убедитесь, насколько разнообразный был характер развлечений того времени", - отметила куратор выставки.

Для юных гостей музея будет работать пространство "Детская потеха", где они смогут отдохнуть, поиграть, а также выучить смешные коротенькие стихи, которые когда-то выкрикивали на площадях и улицах.

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