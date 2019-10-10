Более 90 работ Церетели представлено на открывшейся в Женеве выставке

ЖЕНЕВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Выставка президента Российской академии художеств Зураба Церетели открылась в четверг вечером в женевской галерее D10 Art Space. Экспозиция Monumental, насчитывающая 93 картины, выполненные в различных техниках - от шелкографии до росписи эмалью - посвящена 85-летию мастера.

"Мы тщательно отбирали картины для выставки, - сообщила ТАСС владелица галереи Виктория Дзодзиев. - На мой взгляд, у нас получилось показать Церетели с совершенно новой стороны - не только как всемирно известного скульптора, но и художника и графика". Большинство представленных в Женеве работ впервые покинули мастерские художника, сказала собеседница агентства, выразив надежду, что взыскательная женевская публика по достоинству сможет оценить его творчество. "К сожалению, сам Зураб Константинович не смог приехать из Парижа на открытие выставки, но мы ожидаем, что он посетит нашу галерею в ближайшее время", - сказала Дзодзиев.

D10 Art Space состоит и нескольких соединяющихся залов, напоминающих комнаты уютного дома. Яркие, эмоциональные, передающие жажду и азарт жизни, и одновременно наполненные поэзией полотна и рисунки Церетели очень гармонично смотрятся в пространстве галереи. В представленных работах прослеживается близость к творческой философии Пабло Пикассо и Марка Шагала.

Юбилейные выставки проходят в этому году по всему миру. С творчеством Церетели уже смогли соприкоснуться жители и гости Лондона, Тбилиси, Баку, Лихтенштейна.