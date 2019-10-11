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Театр Et Cetera во главе с Калягиным отправился в Берлин для участия в "Русских сезонах"

Зрители увидят спектакль "Ревизор. Версия" на сцене "Театра на Потсдамской площади"

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста России Александра Калягина отправился в пятницу в Берлин, где выступит в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны". Немецким зрителям будет показан нашумевший спектакль "Ревизор. Версия" по пьесе Николая Гоголя, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Премьера спектакля "Ревизор. Версия" в постановке главного режиссера Et Cetera, народного артиста СССР Роберта Стуруа состоялась в мае 2017 года и была приурочена к 75-летию Калягина, который исполняет в постановке роль Хлестакова. Городничего играет молодой актер Владимир Скворцов, в других ролях заняты Наталья Благих, Кристина Гагуа, Иван Косичкин, Сергей Тонгур, Артем Блинов, Евгений Шевченко, Григорий Старостин", - сказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что оригинальная версия гоголевского "Ревизора" за два года своего существования собрала целую коллекцию наград. "В Москве спектакль был признан "Гвоздем сезона". А Александр Калягин стал лауреатом театральной премии "Московский комсомолец" в категории "Мэтры: лучшая мужская роль", а также лауреатом премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Режиссер Роберт Стуруа получил премию "Биеннале театрального искусства - 2018" "за урок соединения отваги решения и воплощения", - напомнила собеседница агентства.

По ее словам, спектаклю выпала счастливая судьба, он собирает аншлаги в Москве, также с успехом идет на гастролях. "В 2017 году мы возили "Ревизора" в Тбилиси, а в прошлом году он был показан в рамках "Русских сезонов" в Риме, где Калягину была вручена "Премия Н. В. Гоголя в Италии", - сказала представитель пресс-службы.

Спектакль "Ревизор. Версия" будет показан в Берлине 12 и 13 октября на сцене "Театра на Потсдамской площади". Это один из самых больших и престижных театров Берлина, который известен еще и тем, что с 2000 года принимает Берлинский кинофестиваль. В это время театр носит название "Дворец Берлинале". Теперь же в этом здании выступит московский театр Et Cetera, чьи гастроли организованы в рамках проходящих в ФРГ "Русских сезонов".

О "Русских сезонах"

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и Министерством культуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль состоялся в Италии. В 2019 году он проходит в Германии, в 2020 году отправится во Францию.

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