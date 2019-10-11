Дни Эрмитажа впервые проводятся в музее изобразительных искусств в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Дни Эрмитажа, которые впервые проходят в самом западном регионе России с 10 октября по 15 декабря на площадке Калининградского музея изобразительных искусств, открылись выставкой "Александр I и Наполеон. Встреча на Немане", сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Калининградская область открывает совершенно новый для себя проект. "Дни Эрмитажа" в регионах России - это замечательная возможность многочисленным жителям нашей страны познакомиться с сокровищами крупнейшего российского музея. Этот проект проходил на художественных площадках Владивостока, Омска, Калуги, Екатеринбурга, в этот замечательный список включена и площадка нашего музея", - сказала на церемонии директор калининградского музея Галина Заболотская, подчеркнув, что это "не разовая акция", и с 2019 года выставки Эрмитажа будут проходить в Калининграде каждую осень.

Заболотская отметила, что сотрудничество с Эрмитажем будет развиваться в контексте строительства культурно-образовательного и музейного комплекса на острове Октябрьский, которое должно завершиться в 2023 году. "Для нас очень важно в этот промежуток времени совместно с Государственным Эрмитажем разработать ту концепцию, которой мы будем придерживаться после того, как откроется федеральный центр на острове Октябрьский", - сказала она, отметив, что открывшаяся выставка - первый опыт такого взаимодействия.

Выставка "Александр I и Наполеон. Встреча на Немане" посвящена встрече двух императоров, состоявшейся летом 1807 года на плоту, построенном посередине реки Неман, на берегу которой находится город Советск (ранее Тильзит). Ее результатом стало подписание Тильзитского мира между Россией и Францией после войны 1806-1807 годов, в которой Россия помогала Пруссии. В экспозиции около 60 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа. Это живопись, графика, скульптура, памятники прикладного искусства и нумизматики, мундиры русских и французских войск того периода, портреты Наполеона и Александра I.

"Данная выставка - одна из наиболее удачных в выборе темы. Она очень к месту, очень умная, многоплановая, рассчитана не только на тех, кто может просто один раз прийти, посмотреть и уйти. Это бесконечное погружение в нашу историю, в историю отдельных персонажей, которые представлены на этой выставке", - сказал на открытии экспозиции заведующий отделом истории русской культуры Государственного Эрмитажа Вячеслав Федоров.

В дни работы выставку будет сопровождать показ документального фильма Государственного Эрмитажа "Гвардия в годы правления Александра I. История Российской Императорской гвардии", рассказывающий об этой эпохе.

Виртуальные экскурсии

С 10 по 12 октября посетителей калининградского музея ждет также кинотеатр "Эрмитаж VR", где будут демонстрироваться виртуальные модели зала Юпитера и Галереи истории древней живописи Эрмитажа. Желающие смогут познакомиться с фильмом "Эрмитаж. Погружение в историю" с Константином Хабенским в главной роли. О внутренней жизни Эрмитажа расскажет документальный фильм режиссёра Ашота Джазояна "Ах, Эрмитаж!".

Сотрудники Эрмитажа прочтут лекции, посвященные истории музея, а также отношений России и Франции, Тильзитскому миру и отражению главных европейских событий начала XIX века в искусстве.