Русский театр из Грозного представит спектакли в Дагестане в рамках театрального марафона

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Государственный русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова из Чеченской Республики передаст Дагестану 13 октября эстафету Всероссийского театрального марафона и представит два спектакля в Махачкале, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства культуры Дагестана.

"В это воскресенье, 13 октября, в Дагестан прибудет символ Всероссийского театрального марафона, и наша республика станет 75-м участником эстафеты, которая началась в январе этого года. В 18:00 начнется торжественная церемония передачи эстафеты, которую в Русский драматический театр им. М. Горького Махачкалы передадут коллеги из Русского драматического театра им. Лермонтова из Грозного", - сказал собеседник агентства.

По его словам, программа рассчитана на два дня. "После официальной передачи эстафеты вечером воскресенья чеченский коллектив покажет свой спектакль "Единственный наследник". Уже 14 октября Русский театр им. Лермонтова в 10:00 и 12:00 покажет спектакль для детей "Али-Баба и золото разбойников", - уточнил представитель министерства.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.