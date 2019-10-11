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Фирма "Мелодия" представила диск фортепианного дуэта Берлинской и Анселя

Запись диска "B" like Britain" проходила в Большом зале Московской консерватории

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" в пятницу представила диск "B" like Britain" фортепианного дуэта Людмилы Берлинской и Артура Анселя, посвященный английской музыке ХХ столетия. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"Данный диск - третий в серии "Two pianos originals project" ("Оригинальные сочинения для двух фортепиано"), который представляют на "Мелодии" Людмила Берлинская и Артур Ансель, - сказали в пресс-службе. - Этот дуэт с 2011 года покоряет сердца слушателей в России, Европе и Азии. Их совместные выступления и записи отмечены международными призами и заслужили высокую оценку музыкальной критики".

Первые два диска были посвящены фортепианным дуэтам российских и французских композиторов. На этот раз музыканты предлагают совершить путешествие по туманному Альбиону.

Диск представлен сочинениями композиторов так называемого "английского музыкального Возрождения", среди которых Арнольд Бакс и Йорк Боуэн, признанный классик музыки ХХ века Бенджамин Бриттен и неоднократный номинант премии "Оскар" Ричард Родни Беннетт, сочетающий джаз с экспериментами послевоенного авангарда.

"Название альбома "B" like Britain" обыгрывает тот факт, что фамилии всех композиторов начинаются с одной и той же буквы, а также принадлежность их всех к британской музыкальной культуре", - рассказали представители "Мелодии".

Записи сделаны в Большом зале Московской консерватории 24-25 сентября и 23-25 декабря 2018 года.

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