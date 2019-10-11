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Драмтеатр Чечни представит на Театральной олимпиаде в Петербурге два спектакля

Театр представит два спектакля: "Дорога домой" и "Выше гор"

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Чеченский государственный драматический театр им. Нурадилова впервые станет участником Театральной олимпиады и представит в Санкт-Петербурге два спектакля: "Дорога домой" и "Выше гор". Об этом ТАСС сообщила художественный руководитель - директор театра Чеченской Республики Хава Ахмадова.

"Наш театр 21 октября отправляется на большую Театральную олимпиаду в Санкт-Петербург с двумя нашумевшими спектаклями "Дорога домой" и "Выше гор". Это наше первое участие. Очень важно, что на такие серьезные мероприятия приглашают национальные театры, это способствует их развитию и установлению сотрудничества между театрами", - сказала Ахмадова.

По ее словам, театр из Чечни - единственный участник олимпиады из Северного Кавказа, и это накладывает большую ответственность. "Мы везем на олимпиаду спектакль "Выше гор", который может ответить на вопрос, кто такие чеченцы, какими они должны быть. Он повествует о самобытной культуре чеченского народа, его древних традициях, хранит в себе дух легенд и преданий, которыми богат эпос. В нем использованы национальные танцы, музыка, костюмы, показаны национальные традиции и обряды с XII по XX век", - отметила Ахмадова.

2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей. Основной площадкой VIII Театральной олимпиады станет Санкт-Петербург, мероприятия также пройдут на 50 площадках в 7 регионах страны, включая Крым (олимпийская молодежная площадка в Артеке) и Дальний Восток. В программе более 150 спектаклей, 10 мастер-классов, 27 лекций и 7 научных конференций.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечняГод театра в России
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