Драмтеатр из Дагестана представит три спектакля в Коми в рамках театрального марафона

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького из Дагестана 16 октября передаст Республике Коми эстафету Всероссийского театрального марафона и представит три спектакля в Сыктывкаре, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства культуры Дагестана.

"Из Дагестана символ театрального марафона отправится в Республику Коми, где 16 октября в городе Сыктывкаре состоится официальная передача эстафеты. Здесь Республиканский русский драматический театр им. М. Горького покажет постановки заслуженного деятеля искусств России Скандарбека Тулпарова "Смеется ли Чехов…", "Номер 13" и "Золотой осел Насреддина", - сказал представитель Минкультуры региона.

Спектакли покажут на сцене Академического театра драмы им. В. Савина 16 и 17 октября.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.