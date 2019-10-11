Труппа "Ленкома" подготовила обращение к властям Москвы о присвоении театру имени Захарова

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Артисты "Ленкома" подготовили обращение к мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении театру имени народного артиста СССР Марка Захарова, который был художественным руководителем учреждения. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Сейчас подготовлено обращение от труппы театра, со всеми народными артистами и другими уважаемыми артистами, на имя Сергея Семеновича Собянина о том, чтобы назвать театр "Ленком Марка Захарова". Направлять его будем после 40 дней", - сказал Герасимов, отметив, что Мосгордума поддерживает эту инициативу.

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви". Художественный руководитель "Ленкома" умер 28 сентября 2019 года, он похоронен на Новодевичьем кладбище.